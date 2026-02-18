Ричмонд
«Я расстроен». Тренер «Монако» — об удалении Головина в ЛЧ

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» (2:3) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает L'Équipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

На 48-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления российского полузащитника Александра Головина за фол на полузащитнике парижан Витинье. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано сначала показал 29-летнему россиянину желтую карточку, но после пересмотра эпизода с помощью VAR изменил свое решение.

«Я расстроен. Расстроен не только из-за красной карточки, но и из-за всей ситуации, связанной с ней. Думаю, сейчас мы не можем позволить себе проводить такие нестабильные матчи. Я могу это обсудить, но предпочитаю делать это внутри команды.

Но меня также расстраивает то, что мы играем в плей-офф Лиги чемпионов с большим количеством отсутствующих игроков, имея при этом не такую длинную скамейку с большим количеством молодых игроков в составе. Конечно, завершение игры вдесятером делает ситуацию еще сложнее, усугубляя и без того непростые обстоятельства.

Встает вопрос, как правильно подойти к этим трудностям. Я очень расстроен, потому что на таком уровне соревнований мы, безусловно, заслуживаем того, чтобы не оказываться в ситуации, когда нам постоянно приходится спрашивать себя: “Если бы не это или если бы не то”, — сказал Поконьоли.

На прошлой неделе Головин был удален в домашнем матче 22-го тура Лиги 1 против «Нанта» (3:1), получив две желтые карточки за одну минуту. Таким образом, в двух последних матчах за «Монако» он получил два удаления.

Ответный матч между «Монако» и «ПСЖ» пройдет в Париже в среду, 25 февраля. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Победитель двухмачтового противостояния в ⅛ финала сыграет с «Барселоной» или «Челси».

Монако
2:3
Первый тайм: 2:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Голы
Монако
Фоларин Балогун
(Александр Головин)
1′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
18′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
29′
Ашраф Хакими
41′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
67′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
22′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
48′
4
Йордан Тезе
25
Ваут Фас
21′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
29′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
70′
23
Аладжи Бамба
11
Магнес Аклиуш
58′
27
Крепин Диатта
24
Симон Адингра
70′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
27′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
69′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
81′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Монако
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
30
Удары в створ
4
10
Угловые
1
8
Фолы
11
4
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти