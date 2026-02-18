«Я расстроен». Тренер «Монако» — об удалении Головина в ЛЧ

«Я расстроен. Расстроен не только из-за красной карточки, но и из-за всей ситуации, связанной с ней. Думаю, сейчас мы не можем позволить себе проводить такие нестабильные матчи. Я могу это обсудить, но предпочитаю делать это внутри команды.



Но меня также расстраивает то, что мы играем в плей-офф Лиги чемпионов с большим количеством отсутствующих игроков, имея при этом не такую длинную скамейку с большим количеством молодых игроков в составе. Конечно, завершение игры вдесятером делает ситуацию еще сложнее, усугубляя и без того непростые обстоятельства.



Встает вопрос, как правильно подойти к этим трудностям. Я очень расстроен, потому что на таком уровне соревнований мы, безусловно, заслуживаем того, чтобы не оказываться в ситуации, когда нам постоянно приходится спрашивать себя: “Если бы не это или если бы не то”, — сказал Поконьоли.