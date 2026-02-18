«Я расстроен». Тренер «Монако» — об удалении Головина в ЛЧ

На 48-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления российского полузащитника Александра Головина за фол на полузащитнике парижан Витинье. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано сначала показал 29-летнему россиянину желтую карточку, но после пересмотра эпизода с помощью VAR изменил свое решение.
«Я расстроен. Расстроен не только из-за красной карточки, но и из-за всей ситуации, связанной с ней. Думаю, сейчас мы не можем позволить себе проводить такие нестабильные матчи. Я могу это обсудить, но предпочитаю делать это внутри команды.
Но меня также расстраивает то, что мы играем в плей-офф Лиги чемпионов с большим количеством отсутствующих игроков, имея при этом не такую длинную скамейку с большим количеством молодых игроков в составе. Конечно, завершение игры вдесятером делает ситуацию еще сложнее, усугубляя и без того непростые обстоятельства.
Встает вопрос, как правильно подойти к этим трудностям. Я очень расстроен, потому что на таком уровне соревнований мы, безусловно, заслуживаем того, чтобы не оказываться в ситуации, когда нам постоянно приходится спрашивать себя: “Если бы не это или если бы не то”, — сказал Поконьоли.
На прошлой неделе Головин был удален в домашнем матче 22-го тура Лиги 1 против «Нанта» (3:1), получив две желтые карточки за одну минуту. Таким образом, в двух последних матчах за «Монако» он получил два удаления.
Ответный матч между «Монако» и «ПСЖ» пройдет в Париже в среду, 25 февраля. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Победитель двухмачтового противостояния в ⅛ финала сыграет с «Барселоной» или «Челси».
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Фоларин Балогун
(Александр Головин)
1′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
18′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
29′
Ашраф Хакими
41′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
67′
Витор Феррейра Витинья
22′
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
48′
4
Йордан Тезе
25
Ваут Фас
21′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
29′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
70′
23
Аладжи Бамба
11
Магнес Аклиуш
58′
27
Крепин Диатта
24
Симон Адингра
70′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
27′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
69′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
81′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти