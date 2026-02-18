«Бенфика» вступилась за Престианни после матча с «Реалом»

17 февраля первый из двух стыковых матчей за право участия в ⅛ финала Лиги чемпионов прошел в Лиссабоне и завершился победой «Реала» со счетом 1:0.
Автор единственного забитого мяча в матче нападающий Винисиус после гола подбежал к болельщикам «Бенфики» и сделал провокационные жесты в их адрес. После этого Винисиус пожаловался арбитру матча на расистские оскорбления. По информации испанских СМИ, Винисиуса на расовой почве мог оскорбить аргентинский полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни. Встреча была прервана на 10 минут. В конце матча болельщики португальского клуба бросали в Винисиуса и других игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.
«Бенфика» заявила о своей полной поддержке и вере в версию, представленную игроком Джанлукой Престианни, чье поведение в клубе всегда руководствовалось уважением к соперникам и принципам, определяющим идентичность «Бенфики». Клуб сожалеет о клеветнической кампании, которой подвергся игрок".
УЕФА проводит разбирательство по данному инциденту. Если будут обнаружены доказательства расистских оскорблений, Престианни могут дисквалифицировать на 10 матчей, отмечают источники.
Данная норма была введена в 2013 году и применялась в 2021 году после инцидента в матче Лиги Европы «Славия» — «Рейнджерс». Тогда на 10 матчей за расистские оскорбления Глена Камара был дисквалифицирован чех Ондржей Кудела.
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
50′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
25
Джанлука Престианни
78′
81′
11
Доди Лукебакио
21
Андреас Шельдеруп
74′
10
Георгий Судаков
90+2′
27
Рафа Силва
74′
20
Ричард Риос
8
Фредрик Эурснес
80′
15
Сидни Лопеш Кабрал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
87′
7
Винисиус Жуниор
51′
18
Альваро Каррерас
90′
2
Даниэль Карвахаль
6
Эдуардо Камавинга
90′
45
Тиаго Питарч
15
Арда Гюлер
86′
21
Браим Диас
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти