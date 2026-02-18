Президент ФИФА высказался об инциденте с Винисиусом в матче ЛЧ

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на скандал вокруг нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Ранее игрок сообщил, что вингер «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной в матче стыкового раунда Лиги чемпионов, после чего игра была остановлена. В итоге встреча закончилась победой испанской команды со счетом 1:0.
«Я был потрясен и огорчен, узнав о предполагаемом проявлении расизма в отношении Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов УЕФА между “Бенфикой” и мадридским “Реалом”. В нашем спорте и обществе нет места расизму, и нам необходимо, чтобы все заинтересованные стороны приняли меры и наказали виновных.
В рамках ФИФА, через Глобальную организацию по борьбе с расизмом и Комиссию по защите прав игроков, мы стремимся обеспечить уважение и защиту игроков, официальных лиц и болельщиков, а также принять необходимые меры в случае подобных инцидентов. Я благодарю судью Франсуа Летексье за то, что он активировал антирасистский протокол, остановив игру с помощью жеста, чтобы разобраться в ситуации.
ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любых форм дискриминации. Я всегда буду повторять: нет расизму! Нет любой форме дискриминации!" — приводит слова Инфантино аккаунт ФИФА.