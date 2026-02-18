Президент ФИФА высказался об инциденте с Винисиусом в матче ЛЧ

В рамках ФИФА, через Глобальную организацию по борьбе с расизмом и Комиссию по защите прав игроков, мы стремимся обеспечить уважение и защиту игроков, официальных лиц и болельщиков, а также принять необходимые меры в случае подобных инцидентов. Я благодарю судью Франсуа Летексье за то, что он активировал антирасистский протокол, остановив игру с помощью жеста, чтобы разобраться в ситуации.