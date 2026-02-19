Тренер «Интера» высказался о сенсационном поражении в ЛЧ

Встреча прошла в Норвегии и завершилась победой хозяев. В составе «Буде-Глимт» мячи забили Сондре Фет (20-я минута), Йенс Хауге (61) и Каспер Хег (64). У «Интера» отличился Пио Эспозито (30).
Напомним, ворота «Буде-Глимт» защищает российский голкипер Никита Хайкин. Он вышел на поле в стартовом составе и совершил три сейва.
— «Буде-Глимт» лучше привыкли к этому полю, но это не оправдание. Исход противостояния непредсказуем, впереди ответный матч. Мы знали, что они могут доставить нам проблемы в контратаках, теперь мы постараемся пройти в следующий раунд на «Сан-Сиро». Мы просили оказывать давление на защитников, но проблема была не в этом. Проблема, что в некоторых моментах нас удивила их скорость в контратаках, — приводит слова Киву Football Italia.
Ответная встреча пройдет 24 февраля в Милане.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место в турнирной таблице. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».
