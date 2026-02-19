Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.45
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.41
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.42
П2
3.26
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Тренер «Интера» высказался о сенсационном поражении в ЛЧ

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с норвежским «Буде-Глимт» (1:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Встреча прошла в Норвегии и завершилась победой хозяев. В составе «Буде-Глимт» мячи забили Сондре Фет (20-я минута), Йенс Хауге (61) и Каспер Хег (64). У «Интера» отличился Пио Эспозито (30).

Напомним, ворота «Буде-Глимт» защищает российский голкипер Никита Хайкин. Он вышел на поле в стартовом составе и совершил три сейва.

 — «Буде-Глимт» лучше привыкли к этому полю, но это не оправдание. Исход противостояния непредсказуем, впереди ответный матч. Мы знали, что они могут доставить нам проблемы в контратаках, теперь мы постараемся пройти в следующий раунд на «Сан-Сиро». Мы просили оказывать давление на защитников, но проблема была не в этом. Проблема, что в некоторых моментах нас удивила их скорость в контратаках, — приводит слова Киву Football Italia.

Ответная встреча пройдет 24 февраля в Милане.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место в турнирной таблице. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».

Буде-Глимт
3:1
Первый тайм: 1:1
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
18.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Аспмира
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Кристиан Киву
Голы
Буде-Глимт
Сондре Брунстад Фет
(Каспер Хег)
20′
Йенс Петтер Хауге
(Каспер Хег)
61′
Каспер Хег
(Оле Дидрик Бломберг)
64′
Интер
Франческо Эспозито
30′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
26
Хокун Эвьен
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
19
Сондре Брунстад Фет
89′
5
Хайтам Алеесами
9
Каспер Хег
78′
8
Сондре Эукленн
11
Оле Дидрик Бломберг
77′
78′
21
Андреас Хельмерсен
6
Юстейн Гундерсен
89′
25
Исак Дюбвик Мяяття
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
30
Карлос Аугусту
8
Петар Сучич
36
Маттео Дармиан
76′
7
Петр Зелиньски
23
Николо Барелла
89′
17
Анди Диуф
22
Генрих Мхитарян
76′
11
Луис Энрике
94
Франческо Эспозито
45′
76′
14
Анж-Йоан Бонни
10
Лаутаро Мартинес
61′
9
Маркус Тюрам
Статистика
Буде-Глимт
Интер
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
15
Удары в створ
6
4
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
3
Фолы
12
6
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти