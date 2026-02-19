«Нам повезло». Тренер «Буде‑Глимт» — о победе над «Интером»

Встреча прошла в Норвегии и завершилась победой хозяев. В составе «Буде-Глимт» мячи забили Сондре Фет (20-я минута), Йенс Хауге (61) и Каспер Хег (64). У «Интера» отличился Пио Эспозито (30).
Напомним, ворота «Буде-Глимт» защищает российский голкипер Никита Хайкин. Он вышел на поле в стартовом составе и совершил три сейва.
«Думаю, сегодня нам несколько повезло. Мы и вправду эффективны, но, на мой взгляд, это был наш всего лишь средний уровень игры. Результат — хороший, но вот сам уровень — средний.
Много разных вещей требуют улучшения. Будет новый матч. Не думаю, что мы можем просто отойти в оборону и надеяться на контратаки. Нам тоже надо идти вперед. Надо использовать средний блок, высокий блок. Будет точно непросто», — приводит слова Кнутсена пресс-служба УЕФА.
«Буде-Глимт» нанес поражение третьему гранду европейского футбола подряд. Ранее норвежская команда обыграла мадридский «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).
Ответная встреча пройдет 24 февраля в Милане.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Буде-Глимт» набрал девять очков и занял 23-е место в турнирной таблице. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».
Хьетиль Кнутсен
Кристиан Киву
Сондре Брунстад Фет
(Каспер Хег)
20′
Йенс Петтер Хауге
(Каспер Хег)
61′
Каспер Хег
(Оле Дидрик Бломберг)
64′
Франческо Эспозито
30′
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
26
Хокун Эвьен
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
19
Сондре Брунстад Фет
89′
5
Хайтам Алеесами
9
Каспер Хег
78′
8
Сондре Эукленн
11
Оле Дидрик Бломберг
77′
78′
21
Андреас Хельмерсен
6
Юстейн Гундерсен
89′
25
Исак Дюбвик Мяяття
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
30
Карлос Аугусту
8
Петар Сучич
36
Маттео Дармиан
76′
7
Петр Зелиньски
23
Николо Барелла
89′
17
Анди Диуф
22
Генрих Мхитарян
76′
11
Луис Энрике
94
Франческо Эспозито
45′
76′
14
Анж-Йоан Бонни
10
Лаутаро Мартинес
61′
9
Маркус Тюрам
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти