«Нам повезло». Тренер «Буде‑Глимт» — о победе над «Интером»

«Думаю, сегодня нам несколько повезло. Мы и вправду эффективны, но, на мой взгляд, это был наш всего лишь средний уровень игры. Результат — хороший, но вот сам уровень — средний.



Много разных вещей требуют улучшения. Будет новый матч. Не думаю, что мы можем просто отойти в оборону и надеяться на контратаки. Нам тоже надо идти вперед. Надо использовать средний блок, высокий блок. Будет точно непросто», — приводит слова Кнутсена пресс-служба УЕФА.