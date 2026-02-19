Ричмонд
Энтони Гордон побил три бомбардирских рекорда «Ньюкасла» в ЛЧ

Полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон отметился четырьмя забитыми мячами в матче с «Карабахом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне «Ньюкасл» в гостях разгромил азербайджанский «Карабах» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов (6:1). 24-летний полузащитник английского клуба Гордон отличился на 3-й, 32-й, 33-й и первой добавленной к первому тайму минуте.

Энтони Гордон побил несколько рекордов клуба в Лиге чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром «Ньюкасла» в истории ЛЧ с 15 голами, а также лидером по числу забитых мячей за один розыгрыш ЛЧ в составе клуба (10). Кроме того, первый из голов Гордона стал самым быстрым в истории «Ньюкасла» в турнире (122-я секунда).

Как сообщает Opta, Гордон стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил четыре гола в первом тайме. Ранее этот рекорд в 2014 году установил нападающий украинского «Шахтера» Луис Адриано, который забил четыре мяча в гостевом матче группового этапа против белорусского БАТЭ (7:0).

Ответный матч состоится 24 февраля на домашнем стадионе «Ньюкасла».

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» набрал 10 очков и занял 22-е место в турнирной таблице. Английский клуб с 14 баллами расположился на 12-й строчке.

Карабах
1:6
Первый тайм: 0:5
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
18.02.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Эдди Хау
Голы
Карабах
Эльвин Джафаргулиев
(Абделла Зубир)
54′
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Гордон
(Дэн Берн)
3′
Малик Тшау
(Киран Триппьер)
8′
Энтони Гордон
32′
Энтони Гордон
33′
Энтони Гордон
45+1′
Джейкоб Мерфи
(Харви Барнс)
72′
Составы команд
Карабах
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
44
Эльвин Джафаргулиев
81
Кевин Медина
35
Педру Бикалью
8
Марко Янкович
15
Леандру Андраде
46′
55
Бадави Гусейнов
10
Абделла Зубир
85′
20
Кади Боржес
9
Хонатан Монтиэль
85′
11
Эммануэль Аддай
17
Камило Дуран
88′
22
Муса Гурбанлы
13
Бахлул Мустафазаде
22′
18
Дани Болт
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
3
Льюис Холл
27
Ник Вольтемаде
12
Малик Тшау
77′
33
Дэн Берн
8
Сандро Тонали
2
Киран Триппьер
77′
7
Жоэлинтон
20
Энтони Эланга
68′
41
Джейкоб Рэмси
11
Харви Барнс
87′
62
Шон Нив
10
Энтони Гордон
68′
18
Уильям Осула
28
Джозеф Уиллок
68′
23
Джейкоб Мерфи
Статистика
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
6
24
Удары в створ
2
16
Угловые
8
6
Фолы
10
10
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
