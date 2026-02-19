Энтони Гордон побил три бомбардирских рекорда «Ньюкасла» в ЛЧ

Энтони Гордон побил несколько рекордов клуба в Лиге чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром «Ньюкасла» в истории ЛЧ с 15 голами, а также лидером по числу забитых мячей за один розыгрыш ЛЧ в составе клуба (10). Кроме того, первый из голов Гордона стал самым быстрым в истории «Ньюкасла» в турнире (122-я секунда).