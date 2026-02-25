«Карабах» установил антирекорд Лиги чемпионов всех времен

Как сообщает Opta Sport, «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» с общим счетом 3:9 (1:6, 2:3) и установил антирекорд главного еврокубкового турнира всех времен по пропущенным голам за сезон. Клуб из Азербайджана пропустил 30 голов за восемь матчей общего этапа и две встречи стыкового раунда ЛЧ. Ранее ни одна команда не пропускала столько мячей за один сезон.