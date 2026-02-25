«Карабах» установил антирекорд Лиги чемпионов всех времен

Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк». В составе победителей голы забили Сандро Тонали (4-я минута), Жоэлинтон (6) и Свен Ботман (52). У «Карабаха» отличились Камило Дуран (51) и Элвин Джафаргулиев (57). На 57-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «Карабаха» Марко Янкович.
Как сообщает Opta Sport, «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» с общим счетом 3:9 (1:6, 2:3) и установил антирекорд главного еврокубкового турнира всех времен по пропущенным голам за сезон. Клуб из Азербайджана пропустил 30 голов за восемь матчей общего этапа и две встречи стыкового раунда ЛЧ. Ранее ни одна команда не пропускала столько мячей за один сезон.
Напомним, «Карабах» — первый и единственный клуб из Азербайджана, прошедший общий этап Лиги чемпионов.
«Ньюкасл» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где его соперником станет каталонская «Барселона» или лондонский «Челси».
Жеребьевка матчей ⅛ финала турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Эдди Хау
Гурбан Гурбанов
Сандро Тонали
(Уильям Осула)
4′
Жоэлинтон
(Харви Барнс)
6′
Свен Ботман
(Киран Триппьер)
52′
Камило Дуран
(Хонатан Монтиэль)
51′
Эльвин Джафаргулиев
(Марко Янкович)
57′
Марко Янкович
57′
32
Аарон Рамсдейл
37
Алекс Мерфи
27
Ник Вольтемаде
8
Сандро Тонали
11
Харви Барнс
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
53′
3
Льюис Холл
7
Жоэлинтон
54′
10
Энтони Гордон
18
Уильям Осула
73′
9
Йоан Висса
23
Джейкоб Мерфи
87′
61
Лео Шахар
4
Свен Ботман
53′
28
Джозеф Уиллок
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
81
Кевин Медина
55
Бадави Гусейнов
18
Дани Болт
35
Педру Бикалью
80′
44
Эльвин Джафаргулиев
79′
27
Турал Байрамов
17
Камило Дуран
69′
21
Алексей Кащук
8
Марко Янкович
79′
22
Муса Гурбанлы
9
Хонатан Монтиэль
62′
20
Кади Боржес
10
Абделла Зубир
79′
11
Эммануэль Аддай
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти