Педри: когда мяч у Винисиуса, остается только молиться

23-летний испанец вместе со своим одноклубником Ферраном Торресом принял участие в популярном на испанском телевидении шоу El Hormiguero («Муравейник»), где ему задали вопрос: с каким игроком он бы не хотел столкнуться в скоростной дуэли?
В этом сезоне Винисиус провел 36 матчей за «Реал», в которых забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач. На счету Педри 26 сыгранных матчей за «Барселону», в которых он забил два мяча и отдал восемь голевых передач.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на один балл. Сегодня мадридский клуб дома сыграет в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (первый матч — 1:0). Начало матча — в 23:00 по московскому времени.