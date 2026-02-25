Ричмонд
Педри: когда мяч у Винисиуса, остается только молиться

Полузащитник «Барселоны» Педри высоко оценил скоростные качества вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Madrid Xtra.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

23-летний испанец вместе со своим одноклубником Ферраном Торресом принял участие в популярном на испанском телевидении шоу El Hormiguero («Муравейник»), где ему задали вопрос: с каким игроком он бы не хотел столкнуться в скоростной дуэли?

«Почти любой, я немного медленный. Мбаппе, Винисиус… да, когда мяч доходит до Винисиуса Жуниора, остается только молиться. Он бегает в три раза быстрее меня», — сказал Педри.

В этом сезоне Винисиус провел 36 матчей за «Реал», в которых забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач. На счету Педри 26 сыгранных матчей за «Барселону», в которых он забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на один балл. Сегодня мадридский клуб дома сыграет в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (первый матч — 1:0). Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

