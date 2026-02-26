Ричмонд
Асенсио успокоил фанатов после страшной травмы в Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио получил травму, столкнувшись с партнером по команде в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Матч прошел на домашнем стадионе мадридского клуба. У хозяев отличились Орельен Тчуамени (16-я минута) и Винисиус Жуниор (80). В составе гостей мяч забил Рафа Силва (14).

На 71-й минуте защитник «Реала» Рауль Асенсио получил травму, после того как с ним столкнулся партнер по команде Эдуарду Камавинга. Асенсио унесли с поля на носилках.

«Похоже, повреждение Асенсио не очень серьезное. Это травма шеи», — сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо сославшись на слова главного тренера клуба Альваро Арбелоа в соцсетях.

Позднее сам футболист обратился к болельщикам клуба.

«Спасибо за поддержку. Это был лишь испуг, все в порядке. Вперед, в следующий раунд — Hala Madrid!» — написал Асенсио в соцсетях.

Как сообщает El Chiringuito, 23-летний футболист после обследования самостоятельно покинул медицинское учреждение и уехал домой на своем автомобиле.

В ⅛ финала Лиги чемпионов соперником «Реала» станет португальский «Спортинг» или английский «Манчестер Сити». Жеребьевка матчей этой стадии турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:1
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
25.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Жозе Моуринью
Голы
Реал
Орельен Тшуамени
(Федерико Вальверде)
16′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
80′
Бенфика
Рафа Силва
14′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
22
Антонио Рюдигер
18
Альваро Каррерас
90′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
4
Давид Алаба
16
Гонсало Гарсия
84′
38
Сесар Паласиос
90+6′
15
Арда Гюлер
84′
45
Тиаго Питарч
17
Рауль Асенсио
57′
77′
30
Франко Мастантуоно
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
27
Рафа Силва
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
51′
20
Ричард Риос
35′
8
Фредрик Эурснес
85′
5
Энцо Барренечеа
21
Андреас Шельдеруп
85′
9
Франьо Иванович
18
Леандру Баррейру
90′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Статистика
Реал
Бенфика
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
12
Удары в створ
4
4
Угловые
4
7
Фолы
16
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти