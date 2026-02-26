«Ювентус» в меньшинстве обыграл «Галатасарай», но вылетел из ЛЧ

В составе победителей отличились Мануэль Локателли (37-я минута), реализовавший пенальти, Федерико Гатти (70) и Уэстон Маккенни (82). У «Галатасарая» мячи забили Виктор Осимхен (105+1) и Барыш Йылмаз (119).
На 48-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Ювентуса» Ллойд Келли.
Напомним, первый матч между командами завершился победой «Галатасарая» со счетом 5:2. Турецкий клуб по сумме двух встреч (7:5) вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли отреагировал на вылет команды из ЛЧ.
«Честно говоря, мне хочется плакать, мы действительно верили. Вложили в эту игру всю душу, даже больше. Инцидент в первом матче все осложнил, но сегодня я хочу от всего сердца поблагодарить всех. Атмосфера на стадионе была невероятной, такие вечера остаются в памяти. Мы впитали в себя всю необходимую энергию», — приводит слова Локателли Football Italia.
В ⅛ финала Лиги чемпионов соперником «Галатасарая» станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм». Жеребьевка матчей этой стадии турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Лучано Спаллетти
Окан Бурук
Мануэль Локателли
37′
Федерико Гатти
70′
Уэстон Маккенни
(Тен Копмейнерс)
82′
Виктор Осимхен
(Барыш Йылмаз)
105+1′
Барыш Йылмаз
(Уилфрид Синго)
119′
1
Маттиа Перин
22
Уэстон Маккенни
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
25′
48′
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
109′
18
Филип Костич
19
Кефрен Тюрам
77′
17
Василие Аджич
5
Мануэль Локателли
109′
20
Лоис Опенда
30
Джонатан Дэвид
67′
11
Эдон Жегрова
7
Франсишку Консейсау
67′
13
Жереми Бога
10
Кенан Йылдыз
31′
103′
21
Фабио Миретти
1
Угурджан Чакыр
111′
53
Барыш Йылмаз
45
Виктор Осимхен
14′
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
7
Роланд Шоллои
33′
59′
93
Саша Боэ
4
Исмаил Якобс
87′
17
Эрен Элмали
77
Ноа Ланг
59′
10
Лерой Сане
8
Габриэл Сара
60′
71′
20
Илкай Гюндоган
34
Лукас Торрейра
103′
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
87′
9
Мауро Икарди
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти