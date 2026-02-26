Тренер «Галатасарая»: Было сложно, даже когда «Юве» остался вдесятером

«Сегодня мы встретились с очень сильной командой. Рады, что одержали победу, хотя нам, безусловно, нужно улучшать свою игру в целом. Мы приехали сюда с большим преимуществом, которое нужно было удержать, но мы не смогли это сделать. В отличие от первого матча, сегодня нам было трудно контролировать мяч, и мы не смогли сыграть на том же уровне, что и на прошлой неделе.



Нам было сложно даже после того, как “Ювентус” остался вдесятером. Их вингеры играли превосходно и заставляли нас долгое время обороняться. В перерыве я попросил своих игроков проявить больше хладнокровия, но нам это удавалось лишь эпизодически. Это был не лучший наш матч. Мы могли сыграть намного лучше, но главное, что вышли в ⅛ финала», — приводит слова Бурука пресс-служба УЕФА.