Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.77
П2
7.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.95
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.44
П2
5.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.59
П2
6.58
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2

Тренер «Галатасарая»: Было сложно, даже когда «Юве» остался вдесятером

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук высказался об ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Галатасарай» на выезде уступил «Ювентусу», но по сумме двух встреч вышел в ⅛ финала ЛЧ (7:5). В составе «Ювентуса» отличились Мануэль Локателли (37-я минута), реализовавший пенальти, Федерико Гатти (70) и Уэстон Маккенни (82). У «Галатасарая» мячи забили Виктор Осимхен (105+1) и Барыш Йылмаз (119).

На 48-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Ювентуса» Ллойд Келли.

«Сегодня мы встретились с очень сильной командой. Рады, что одержали победу, хотя нам, безусловно, нужно улучшать свою игру в целом. Мы приехали сюда с большим преимуществом, которое нужно было удержать, но мы не смогли это сделать. В отличие от первого матча, сегодня нам было трудно контролировать мяч, и мы не смогли сыграть на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Нам было сложно даже после того, как “Ювентус” остался вдесятером. Их вингеры играли превосходно и заставляли нас долгое время обороняться. В перерыве я попросил своих игроков проявить больше хладнокровия, но нам это удавалось лишь эпизодически. Это был не лучший наш матч. Мы могли сыграть намного лучше, но главное, что вышли в ⅛ финала», — приводит слова Бурука пресс-служба УЕФА.

В ⅛ финала Лиги чемпионов соперником «Галатасарая» станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм». Жеребьевка матчей этой стадии турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.

Ювентус
3:2
Основное время: 3:0 (1:0)
ДВ
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
25.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Окан Бурук
Голы
Ювентус
Мануэль Локателли
37′
Федерико Гатти
70′
Уэстон Маккенни
(Тен Копмейнерс)
82′
Галатасарай
Виктор Осимхен
(Барыш Йылмаз)
105+1′
Барыш Йылмаз
(Уилфрид Синго)
119′
Составы команд
Ювентус
1
Маттиа Перин
22
Уэстон Маккенни
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
25′
48′
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
109′
18
Филип Костич
19
Кефрен Тюрам
77′
17
Василие Аджич
5
Мануэль Локателли
109′
20
Лоис Опенда
30
Джонатан Дэвид
67′
11
Эдон Жегрова
7
Франсишку Консейсау
67′
13
Жереми Бога
10
Кенан Йылдыз
31′
103′
21
Фабио Миретти
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
111′
53
Барыш Йылмаз
45
Виктор Осимхен
14′
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
7
Роланд Шоллои
33′
59′
93
Саша Боэ
4
Исмаил Якобс
87′
17
Эрен Элмали
77
Ноа Ланг
59′
10
Лерой Сане
8
Габриэл Сара
60′
71′
20
Илкай Гюндоган
34
Лукас Торрейра
103′
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
87′
9
Мауро Икарди
Статистика
Ювентус
Галатасарай
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
28
17
Удары в створ
8
8
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
9
4
Фолы
17
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти