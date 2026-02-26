Тренер «Галатасарая»: Было сложно, даже когда «Юве» остался вдесятером

Накануне «Галатасарай» на выезде уступил «Ювентусу», но по сумме двух встреч вышел в ⅛ финала ЛЧ (7:5). В составе «Ювентуса» отличились Мануэль Локателли (37-я минута), реализовавший пенальти, Федерико Гатти (70) и Уэстон Маккенни (82). У «Галатасарая» мячи забили Виктор Осимхен (105+1) и Барыш Йылмаз (119).
На 48-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Ювентуса» Ллойд Келли.
«Сегодня мы встретились с очень сильной командой. Рады, что одержали победу, хотя нам, безусловно, нужно улучшать свою игру в целом. Мы приехали сюда с большим преимуществом, которое нужно было удержать, но мы не смогли это сделать. В отличие от первого матча, сегодня нам было трудно контролировать мяч, и мы не смогли сыграть на том же уровне, что и на прошлой неделе.
Нам было сложно даже после того, как “Ювентус” остался вдесятером. Их вингеры играли превосходно и заставляли нас долгое время обороняться. В перерыве я попросил своих игроков проявить больше хладнокровия, но нам это удавалось лишь эпизодически. Это был не лучший наш матч. Мы могли сыграть намного лучше, но главное, что вышли в ⅛ финала», — приводит слова Бурука пресс-служба УЕФА.
В ⅛ финала Лиги чемпионов соперником «Галатасарая» станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм». Жеребьевка матчей этой стадии турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Лучано Спаллетти
Окан Бурук
Мануэль Локателли
37′
Федерико Гатти
70′
Уэстон Маккенни
(Тен Копмейнерс)
82′
Виктор Осимхен
(Барыш Йылмаз)
105+1′
Барыш Йылмаз
(Уилфрид Синго)
119′
1
Маттиа Перин
22
Уэстон Маккенни
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
25′
48′
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
109′
18
Филип Костич
19
Кефрен Тюрам
77′
17
Василие Аджич
5
Мануэль Локателли
109′
20
Лоис Опенда
30
Джонатан Дэвид
67′
11
Эдон Жегрова
7
Франсишку Консейсау
67′
13
Жереми Бога
10
Кенан Йылдыз
31′
103′
21
Фабио Миретти
1
Угурджан Чакыр
111′
53
Барыш Йылмаз
45
Виктор Осимхен
14′
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
7
Роланд Шоллои
33′
59′
93
Саша Боэ
4
Исмаил Якобс
87′
17
Эрен Элмали
77
Ноа Ланг
59′
10
Лерой Сане
8
Габриэл Сара
60′
71′
20
Илкай Гюндоган
34
Лукас Торрейра
103′
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
87′
9
Мауро Икарди
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти