Инфантино призвал удалять футболистов, прикрывающих рот на поле

«Если игрок закрывает рот рукой и говорит что-то, имеющее расистские последствия, то его, очевидно, нужно удалить с поля. Предполагается, что он сказал что-то, чего говорить не следовало, иначе ему не пришлось бы прикрывать рот. Если вам нечего скрывать, вы не будете прятать рот, когда что-то говорите. Вот и все, это просто. И это те действия, которые мы можем и должны предпринять, чтобы серьезно отнестись к нашей борьбе против расизма», — сказал Инфантино.
Также глава ФИФА предложил уменьшить минимальный срок дисквалификации за дискриминационные высказывания до пяти матчей, если футболист публично признает свою вину.
«Человек в состоянии эмоционального всплеска способен допустить ошибку, за которую впоследствии искренне раскаивается. Поэтому нам следует рассмотреть возможность смягчения наказания для тех, кто публично принесет извинения», — отметил Инфантино.
Напомним, вопрос об ужесточении наказаний для игроков за расистские и дискриминационные высказывания вновь был поднят после инцидента в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» (0:1). Матч был приостановлен после того, как вингер «Реала» Винисиус Жуниор обратился к судье и заявил, что полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни оскорбил его, назвав обезьяной. Во время инцидента оба игрока прикрывали лица руками, что существенно затруднило разбор ситуации. В итоге Престианни получил дисквалификацию на ответный матч.
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
50′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
25
Джанлука Престианни
78′
81′
11
Доди Лукебакио
21
Андреас Шельдеруп
74′
10
Георгий Судаков
90+2′
27
Рафа Силва
74′
20
Ричард Риос
8
Фредрик Эурснес
80′
15
Сидни Лопеш Кабрал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
87′
7
Винисиус Жуниор
51′
18
Альваро Каррерас
90′
2
Даниэль Карвахаль
6
Эдуардо Камавинга
90′
45
Тиаго Питарч
15
Арда Гюлер
86′
21
Браим Диас
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти