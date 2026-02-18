Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.86
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.24
П2
3.27
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.08
П2
1.28
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Матч «Реала» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм

Матч стыковочного раунда плей-офф Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и мадридским «Реалом» был остановлен во втором тайме из-за расистских высказываний.

Источник: Getty Images

На 50-й минуте матча форвард «Реала» Винисиус забил мяч в ворота «Бенефика», после чего получил желтую карточку за неподобающее празднование гола — он подбежал к угловому флажку и сделал провокационные жесты в адрес португальских фанатов.

Сразу после этого игрока «Бенфики» Джанлука Престианни что-то сказал Винисиусу. После этого игрок покинул поле, сообщив арбитру о проявлениях расизма.

На поле начались разборки, в ходе которой ассистент главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью получил красную карточку. Сам бразилец некоторое время отказывался возвращаться на поле.

Матч возобновился спустя десять минут. В конце игры красную получил уже сам Моуринью.

Игра в итоге закончилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». Ответная встреча пройдет в Мадриде 25 февраля.