Матч «Реала» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм

На 50-й минуте матча форвард «Реала» Винисиус забил мяч в ворота «Бенефика», после чего получил желтую карточку за неподобающее празднование гола — он подбежал к угловому флажку и сделал провокационные жесты в адрес португальских фанатов.
Сразу после этого игрока «Бенфики» Джанлука Престианни что-то сказал Винисиусу. После этого игрок покинул поле, сообщив арбитру о проявлениях расизма.
На поле начались разборки, в ходе которой ассистент главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью получил красную карточку. Сам бразилец некоторое время отказывался возвращаться на поле.
Матч возобновился спустя десять минут. В конце игры красную получил уже сам Моуринью.
Игра в итоге закончилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». Ответная встреча пройдет в Мадриде 25 февраля.