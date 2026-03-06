УЕФА оштрафовал «Реал» за нацистское приветствие фаната

Санкции наложены в результате инцидента во время ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики», где перед началом встречи в кадр трансляции попал болельщик, показывающий на трибуне нацистское приветствие. Сотрудники службы безопасности разыскали фаната и выгнали его с матча.