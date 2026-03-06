УЕФА оштрафовал «Реал» за нацистское приветствие фаната

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА также постановил частично закрыть стадион «Сантьяго Бернабеу» на один домашний матч «Реала» в случае, если повторное нарушение произойдет в течении года. Подразумевается закрытие 500 мест на нижней южной трибуне.
Санкции наложены в результате инцидента во время ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики», где перед началом встречи в кадр трансляции попал болельщик, показывающий на трибуне нацистское приветствие. Сотрудники службы безопасности разыскали фаната и выгнали его с матча.
Встреча «Реал» — «Бенфика», которая состоялась в Мадриде, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл лиссабонский клуб, на 14-й минуте отличился Рафаэл Силва. «Реал» сравнял уже через две минуты благодаря голу Орельен Тчуамени. Победный для мадридцев гол на 80-й минуте оформил Винисиус Жуниор. В обоих забитых мячах «Реала» результативный пас отдал Фредерико Вальверде.
В ⅛ финала плей-офф Лиги чемпионов «Реал» встретится с английским клубом «Манчестер Сити». Встреча в Мадриде пройдет 11 марта, ответный матч в Манчестере запланирован на 17 марта.
