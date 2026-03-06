Ричмонд
УЕФА оштрафовал «Реал» за нацистское приветствие фаната

Пресс-служба УЕФА сообщила, что мадридский «Реал» оштрафован на 15 тысяч евро за нацистское приветствие болельщика на ответном матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА также постановил частично закрыть стадион «Сантьяго Бернабеу» на один домашний матч «Реала» в случае, если повторное нарушение произойдет в течении года. Подразумевается закрытие 500 мест на нижней южной трибуне.

Санкции наложены в результате инцидента во время ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики», где перед началом встречи в кадр трансляции попал болельщик, показывающий на трибуне нацистское приветствие. Сотрудники службы безопасности разыскали фаната и выгнали его с матча.

Встреча «Реал» — «Бенфика», которая состоялась в Мадриде, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл лиссабонский клуб, на 14-й минуте отличился Рафаэл Силва. «Реал» сравнял уже через две минуты благодаря голу Орельен Тчуамени. Победный для мадридцев гол на 80-й минуте оформил Винисиус Жуниор. В обоих забитых мячах «Реала» результативный пас отдал Фредерико Вальверде.

В ⅛ финала плей-офф Лиги чемпионов «Реал» встретится с английским клубом «Манчестер Сити». Встреча в Мадриде пройдет 11 марта, ответный матч в Манчестере запланирован на 17 марта.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:1
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
25.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Жозе Моуринью
Голы
Реал
Орельен Тшуамени
(Федерико Вальверде)
16′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
80′
Бенфика
Рафа Силва
14′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
22
Антонио Рюдигер
18
Альваро Каррерас
90′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
4
Давид Алаба
16
Гонсало Гарсия
84′
38
Сесар Паласиос
90+6′
15
Арда Гюлер
84′
45
Тиаго Питарч
17
Рауль Асенсио
57′
77′
30
Франко Мастантуоно
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
27
Рафа Силва
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
51′
20
Ричард Риос
35′
8
Фредрик Эурснес
85′
5
Энцо Барренечеа
21
Андреас Шельдеруп
85′
9
Франьо Иванович
18
Леандру Баррейру
90′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Статистика
Реал
Бенфика
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
12
Удары в створ
4
4
Угловые
4
7
Фолы
16
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти