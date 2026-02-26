Гол Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Бенфику» в Лиге чемпионов

В этом сезоне Винисиус провел 37 матчей за «Реал», в которых забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. При новом главном тренере Альваро Арбелоа бразильский форвард поразил ворота соперника семь раз и сделал две результативные передачи.