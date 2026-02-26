Гол Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Бенфику» в Лиге чемпионов

Встреча прошла на домашнем стадионе мадридского клуба. У хозяев отличились Орельен Тчуамени (16-я минута) и Винисиус Жуниор (80). В составе гостей мяч забил Рафа Силва (14).
На 71-й минуте защитник «Реала» Рауль Асенсио получил тяжелую травму, после того как с ним столкнулся партнер по команде Эдуарду Камавинга. Асенсио унесли с поля на носилках.
У «Реала» из-за травмы встречу пропустил лучший бомбардир клуба Килиан Мбаппе.
Напомним, первая встреча, которая прошла в Португалии, закончилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный мяч в этой встрече забил Винисиус.
В этом сезоне Винисиус провел 37 матчей за «Реал», в которых забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. При новом главном тренере Альваро Арбелоа бразильский форвард поразил ворота соперника семь раз и сделал две результативные передачи.
В ⅛ финала Лиги чемпионов соперником «Реала» станет португальский «Спортинг» или английский «Манчестер Сити». Жеребьевка матчей этой стадии турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Альваро Арбелоа
Жозе Моуринью
Орельен Тшуамени
(Федерико Вальверде)
16′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
80′
Рафа Силва
14′
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
22
Антонио Рюдигер
18
Альваро Каррерас
90′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
4
Давид Алаба
16
Гонсало Гарсия
84′
38
Сесар Паласиос
90+6′
15
Арда Гюлер
84′
45
Тиаго Питарч
17
Рауль Асенсио
57′
77′
30
Франко Мастантуоно
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
27
Рафа Силва
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
51′
20
Ричард Риос
35′
8
Фредрик Эурснес
85′
5
Энцо Барренечеа
21
Андреас Шельдеруп
85′
9
Франьо Иванович
18
Леандру Баррейру
90′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти