«Он убил его карьеру». Шмейхель — о замене Кински на 17-й минуте

Бывший вратарь сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о решении главного тренера «Тоттенхэма» Игора Тудора заменить голкипера Антонина Кински на 17-й минуте матча ⅛ финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:5). На тот момент 22-летний чех пропустил три гола, два из которых состоялись в результате его ошибок.
«Он подставил его, и это будет иметь последствия для всей дальнейшей карьеры. Он абсолютно убил его карьеру. Когда в будущем его имя будут упоминать, весь футбольный мир будет вспоминать этот момент. Ему нужна была поддержка, по крайней мере до перерыва», — приводит слова Шмейхеля ESPN со ссылкой на CBS.
Кински 22 года, он перешел в «Тоттенхэм» в январе 2025 года. Он провел за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и четырежды сыграл «на ноль». В матче против «Атлетико» Антонин дебютировал в Лиге чемпионов. Чех является сыном бронзового призера чемпионата Европы 2004 года Антонина Кински, который с 2004-го по 2010 год защищал ворота подмосковного «Сатурна».
Диего Симеоне
Игор Тудор
Маркос Льоренте
(Хулиан Альварес)
6′
Антуан Гризманн
14′
Хулиан Альварес
15′
Робен Ле Норман
22′
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
55′
Педро Порро
(Ришарлисон)
26′
Доминик Соланке
(Педро Порро)
76′
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
17
Давид Ганцко
5
Джонни Кардозо
22
Адемола Лукман
69′
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
69′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
81′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
73′
23
Николас Гонсалес
4
Кевин Дансо
80′
37
Микки ван де Вен
17
Кристиан Ромеро
85′
23
Педро Порро
14
Арчи Грэй
62′
29
Пап Метар Сарр
31
Антонин Кински
17′
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
4′
83′
7
Хави Симонс
9
Ришарлисон
60′
68′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
46′
22
Конор Галлахер
11
Матис Тель
46′
19
Доминик Соланке
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти