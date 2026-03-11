Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.50
П2
1.53
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.75
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.85
П2
1.99
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.68
П2
2.96
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2

«Он убил его карьеру». Шмейхель — о замене Кински на 17-й минуте

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор заменил вратаря команды Антонина Кински после трех пропущенных мячей в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Бывший вратарь сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о решении главного тренера «Тоттенхэма» Игора Тудора заменить голкипера Антонина Кински на 17-й минуте матча ⅛ финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:5). На тот момент 22-летний чех пропустил три гола, два из которых состоялись в результате его ошибок.

«Он подставил его, и это будет иметь последствия для всей дальнейшей карьеры. Он абсолютно убил его карьеру. Когда в будущем его имя будут упоминать, весь футбольный мир будет вспоминать этот момент. Ему нужна была поддержка, по крайней мере до перерыва», — приводит слова Шмейхеля ESPN со ссылкой на CBS.

Кински 22 года, он перешел в «Тоттенхэм» в январе 2025 года. Он провел за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и четырежды сыграл «на ноль». В матче против «Атлетико» Антонин дебютировал в Лиге чемпионов. Чех является сыном бронзового призера чемпионата Европы 2004 года Антонина Кински, который с 2004-го по 2010 год защищал ворота подмосковного «Сатурна».

Атлетико
5:2
Первый тайм: 4:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
10.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Игор Тудор
Голы
Атлетико
Маркос Льоренте
(Хулиан Альварес)
6′
Антуан Гризманн
14′
Хулиан Альварес
15′
Робен Ле Норман
22′
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
55′
Тоттенхэм Хотспур
Педро Порро
(Ришарлисон)
26′
Доминик Соланке
(Педро Порро)
76′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
17
Давид Ганцко
5
Джонни Кардозо
22
Адемола Лукман
69′
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
69′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
81′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
73′
23
Николас Гонсалес
Тоттенхэм Хотспур
4
Кевин Дансо
80′
37
Микки ван де Вен
17
Кристиан Ромеро
85′
23
Педро Порро
14
Арчи Грэй
62′
29
Пап Метар Сарр
31
Антонин Кински
17′
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
4′
83′
7
Хави Симонс
9
Ришарлисон
60′
68′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
46′
22
Конор Галлахер
11
Матис Тель
46′
19
Доминик Соланке
Статистика
Атлетико
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
7
5
Угловые
4
2
Фолы
15
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти