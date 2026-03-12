Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.51
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.42
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.48
П2
2.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.78
П2
1.82
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.67
П2
6.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.63
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.21
X
4.10
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.52
П2
4.30

УЕФА открыл дело против Педру Нету, толкнувшего болбоя в матче ЛЧ

В среду «Челси» проиграл ПСЖ со счетом 2:5.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал дисциплинарное разбирательство против португальского нападающего английского «Челси» Педру Нету за толчок болбоя в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен», сообщила пресс-служба организации.

«В отношении игрока “Челси” Педру Нету возбуждено дисциплинарное производство за неспортивное поведение и нарушение дисциплинарного регламента УЕФА. Решение по делу будет принято в установленном порядке», — говорится в заявлении.

По регламенту УЕФА футболиста могут дисквалифицировать на один матч.

Матч состоялся 11 марта в Париже и завершился победой хозяев со счетом 5:2. Инцидент с болбоем произошёл в компенсированное ко второму тайму время: Нету пытался забрать мяч за пределами поля, но болбой не торопился отдавать его игроку. В результате футболист толкнул мальчика, который упал на землю. Наказания во время матча Педру Нету не получил.

Ответная игра между соперниками пройдет 17 марта в Лондоне. За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

ПСЖ
5:2
Первый тайм: 2:1
Челси
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Лиам Росеньор
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Жоау Невеш)
10′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
40′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
74′
Хвича Кварацхелия
(Вильян Пачо)
86′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
90+4′
Челси
Мало Гюсто
(Энцо Фернандес)
28′
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
57′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
78′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
69′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
88′
29
Брэдли Барколя
78′
24
Сенни Маюлу
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
88′
49
Алехандро Гарначо
10
Коул Палмер
83′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
83′
9
Лиам Делап
Статистика
ПСЖ
Челси
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
8
4
Угловые
2
3
Фолы
14
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
