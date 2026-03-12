УЕФА открыл дело против Педру Нету, толкнувшего болбоя в матче ЛЧ

Матч состоялся 11 марта в Париже и завершился победой хозяев со счетом 5:2. Инцидент с болбоем произошёл в компенсированное ко второму тайму время: Нету пытался забрать мяч за пределами поля, но болбой не торопился отдавать его игроку. В результате футболист толкнул мальчика, который упал на землю. Наказания во время матча Педру Нету не получил.