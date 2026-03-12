УЕФА открыл дело против Педру Нету, толкнувшего болбоя в матче ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал дисциплинарное разбирательство против португальского нападающего английского «Челси» Педру Нету за толчок болбоя в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен», сообщила пресс-служба организации.
«В отношении игрока “Челси” Педру Нету возбуждено дисциплинарное производство за неспортивное поведение и нарушение дисциплинарного регламента УЕФА. Решение по делу будет принято в установленном порядке», — говорится в заявлении.
По регламенту УЕФА футболиста могут дисквалифицировать на один матч.
Матч состоялся 11 марта в Париже и завершился победой хозяев со счетом 5:2. Инцидент с болбоем произошёл в компенсированное ко второму тайму время: Нету пытался забрать мяч за пределами поля, но болбой не торопился отдавать его игроку. В результате футболист толкнул мальчика, который упал на землю. Наказания во время матча Педру Нету не получил.
Ответная игра между соперниками пройдет 17 марта в Лондоне. За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Луис Энрике
Лиам Росеньор
Брэдли Барколя
(Жоау Невеш)
10′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
40′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
74′
Хвича Кварацхелия
(Вильян Пачо)
86′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
90+4′
Мало Гюсто
(Энцо Фернандес)
28′
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
57′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
78′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
69′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
88′
29
Брэдли Барколя
78′
24
Сенни Маюлу
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
88′
49
Алехандро Гарначо
10
Коул Палмер
83′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
83′
9
Лиам Делап
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти