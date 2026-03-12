Ричмонд
Вальверде признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Ответный матч Лиги чемпионов пройдет 17 марта в Манчестере.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Уругвайский футболист забил три гола в ворота «Манчестер Сити» в первом матче ⅛ финала (3:0).

В голосовании Вальверде опередил форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с двумя голами и результативной передачей во встрече с «Тоттенхэм Хотспур» (5:2), вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с дублем и ассистом в ворота «Челси» (5:2) и нападающего «Баварии» Майкла Олисе с двумя голами и голевой передачей в матче с «Аталантой» (1:6).

Федерико Вальверде перешёл в «Реал» из «Пеньяроля» в 2016 году. В сезоне-2025/26 полузащитник провёл 39 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и 12 результативными передачами. Контракт 27-летнего уругвайца с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере.