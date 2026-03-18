Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.96
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.54
П2
6.37
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.20
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.90
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
П1
X
П2

Арбелоа объяснил выход украинца Лунина в перерыве матча с «Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объяснил замену вратаря в перерыве ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1). Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В первом тайме ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа, после чего его заменил украинский вратарь Андрей Лунин.

«Это было сделано из предосторожности. Он испытывал некоторый дискомфорт. Мы надеемся, что он сможет сыграть в воскресенье», — сказал Арбелоа на послематчевой пресс-конференции.

Для Лунина это четвертое появление на поле за мадридский клуб в этом сезоне. 27-летний украинец впервые закончил матч без пропущенных мячей — в предыдущих трех матчах он пропустил восемь мячей.

«Реал» по сумме двух матчей обыграл «Манчестер Сити» (3:0, 2:1) и в шестой раз подряд вышел в ¼ финала Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния между «Баварией» и «Аталантой» (первый матч — 6:1).

В воскресенье, 22 марта, «Реал» в чемпионате Испании дома сыграет против мадридского «Атлетико». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Альваро Арбелоа
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
41′
Реал
Винисиус Жуниор
22′
Винисиус Жуниор
(Орельен Тшуамени)
90+3′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
21
Райан Аит Нури
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
45
Абдукодир Хусанов
45+4′
20
Бернарду Силва
20′
27
Матеус Нунес
57′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
46′
6
Натан Аке
9
Эрлинг Холанн
57′
42
Антуан Семеньо
3
Рубен Диаш
46′
15
Марк Гехи
16
Родри
74′
14
Нико Гонсалес
Реал
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
1
Тибо Куртуа
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
80′
83′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
74′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
74′
37
Мануэль Анхель
21
Браим Диас
69′
10
Килиан Мбаппе
76′
Статистика
Манчестер Сити
Реал
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
22
14
Удары в створ
8
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
6
Фолы
6
7
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти