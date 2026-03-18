Арбелоа объяснил выход украинца Лунина в перерыве матча с «Сити»

«Реал» по сумме двух матчей обыграл «Манчестер Сити» (3:0, 2:1) и в шестой раз подряд вышел в ¼ финала Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния между «Баварией» и «Аталантой» (первый матч — 6:1).