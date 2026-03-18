Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Футболисты «Реала» вышли в четвертьфинал ЛЧ, пройдя «Манчестер Сити»

Испанская команда победила в обеих встречах.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Испанский «Реал» на выезде победил английский «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Мячи в составе «Реала» забил Винисиус (22-я и 90+3-я минуты). У «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд (41). На 20-й минуте с поля за лишение явной возможности забить гол был удален игрок хозяев Бернарду Силва.

Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:0. Мадридская команда в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния между германской «Баварией» и итальянской «Аталантой». В первом матче команда из Мюнхена одержала победу со счетом 6:1, ответная встреча пройдет 18 марта.

В другом матче английский «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл германский «Байер». В первом матче команды сыграли вничью (1:1). «Арсенал» в четвертьфинале встретится с португальским «Спортингом».

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7 или 8 апреля, ответные — 14 или 15 апреля.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Альваро Арбелоа
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
41′
Реал
Винисиус Жуниор
22′
Винисиус Жуниор
(Орельен Тшуамени)
90+3′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
21
Райан Аит Нури
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
45
Абдукодир Хусанов
45+4′
20
Бернарду Силва
20′
27
Матеус Нунес
57′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
46′
6
Натан Аке
9
Эрлинг Холанн
57′
42
Антуан Семеньо
3
Рубен Диаш
46′
15
Марк Гехи
16
Родри
74′
14
Нико Гонсалес
Реал
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
1
Тибо Куртуа
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
80′
83′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
74′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
74′
37
Мануэль Анхель
21
Браим Диас
69′
10
Килиан Мбаппе
76′
Статистика
Манчестер Сити
Реал
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
22
14
Удары в створ
8
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
6
Фолы
6
7
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти