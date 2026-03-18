Футболисты «Реала» вышли в четвертьфинал ЛЧ, пройдя «Манчестер Сити»

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Испанский «Реал» на выезде победил английский «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.
Мячи в составе «Реала» забил Винисиус (22-я и 90+3-я минуты). У «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд (41). На 20-й минуте с поля за лишение явной возможности забить гол был удален игрок хозяев Бернарду Силва.
Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:0. Мадридская команда в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния между германской «Баварией» и итальянской «Аталантой». В первом матче команда из Мюнхена одержала победу со счетом 6:1, ответная встреча пройдет 18 марта.
В другом матче английский «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл германский «Байер». В первом матче команды сыграли вничью (1:1). «Арсенал» в четвертьфинале встретится с португальским «Спортингом».
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7 или 8 апреля, ответные — 14 или 15 апреля.
Хосеп Гвардиола
Альваро Арбелоа
Эрлинг Холанн
41′
Винисиус Жуниор
22′
Винисиус Жуниор
(Орельен Тшуамени)
90+3′
25
Джанлуиджи Доннарумма
21
Райан Аит Нури
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
45
Абдукодир Хусанов
45+4′
20
Бернарду Силва
20′
27
Матеус Нунес
57′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
46′
6
Натан Аке
9
Эрлинг Холанн
57′
42
Антуан Семеньо
3
Рубен Диаш
46′
15
Марк Гехи
16
Родри
74′
14
Нико Гонсалес
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
1
Тибо Куртуа
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
80′
83′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
74′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
74′
37
Мануэль Анхель
21
Браим Диас
69′
10
Килиан Мбаппе
76′
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
