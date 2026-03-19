Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.75
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.29
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.39
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.12
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.47
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.97
П2
8.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.92
П2
5.53
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.03
П2
8.25

Мохамед Салах получил травму в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что нападающий Мохамед Салах получил травму в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В этой встрече Салах забил четвертый мяч команды, а также отличился голевой передачей на Юго Экетике во время третьего мяча. Также 33-летний египтянин не реализовал пенальти в конце первого тайма. На 74-й минуте Салах попросил замену — вместо него на поле вышел Коди Гакпо.

«Что касается травмы, он попросил замену не потому, что считал, что забил достаточно, а потому что что-то почувствовал, поэтому посмотрим, в каком он состоянии будет к выходным и после них.

Тот факт, что он забил гол после промаха с пенальти незадолго до перерыва, говорит о многом. Затем Мо и команда вышли на поле во втором тайме так, как они это сделали. Сначала он отдал голевой пас Юго, отличный пас, а затем забил свой фирменный гол, которых у него было много на этом стадионе, прорвавшись в центр и отправив мяч в верхний угол. Это говорит о его психологической устойчивости, но, безусловно, и о силе команды, потому что о трудностях в этом сезоне можно говорить очень много», — сказал Слот на послематчевой пресс-конференции.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 34 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач.

В субботу, 21 марта, «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Брайтона». Начало матча — в 15:30 по московскому времени.

Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Окан Бурук
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
45+4′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Статистика
Ливерпуль
Галатасарай
Удары (всего)
32
4
Удары в створ
14
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
6
2
Фолы
15
7
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
