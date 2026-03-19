Вратарь «Барселоны» Гарсия избежал травмы в матче с «Ньюкаслом»

Ответная встреча «Барселоны» и «Ньюкаслом» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов состоялась 18 марта и завершилась победой каталонского клуба со счетом 7:2.
Жоан Гарсия почувствовал дискомфорт по ходу второго тайма матча Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Голкипер покинул поле на 82-й минуте из-за проблем с ногой. На поле вместо него вышел Войцех Щесны.
19 марта Гарсия прошел медицинское обследование. Выяснилось, что никаких повреждений у Жоана нет. Основной вратарь будет доступен на следующий матч. Об этом говорится в публикации на сайте «Барселоны».
В 35 матчах сезона-2025/2026 Жоан Гарсия пропустил 35 голов и 14 раз сыграл «на ноль».
«Барселона» после 28 туров набрала 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на четыре балла. Следующий матч каталонцы проведут в воскресенье, 22 марта, против «Райо Вальекано» на своем поле.
Ханс-Дитер Флик
Эдди Хау
Рафинья
(Фермин Лопес)
6′
Марк Берналь
(Херард Мартин)
18′
Ламин Ямаль
45+7′
Фермин Лопес
(Рафинья)
51′
Роберт Левандовски
(Рафинья)
56′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
61′
Рафинья
72′
Энтони Эланга
(Льюис Холл)
15′
Энтони Эланга
(Харви Барнс)
28′
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
8
Педри
13
Хоан Гарсия
82′
25
Войцех Щенсны
24
Эрик Гарсия
21′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
66′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
66′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
45+5′
46′
21
Валентино Ливраменто
8
Сандро Тонали
55′
28
Джозеф Уиллок
60′
7
Жоэлинтон
17′
64′
4
Свен Ботман
10
Энтони Гордон
81′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
64′
23
Джейкоб Мерфи
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти