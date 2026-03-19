Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.88
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
5.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.39
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.14
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.48
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.97
П2
8.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.65
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.92
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.05
П2
8.00

Вратарь «Барселоны» Гарсия избежал травмы в матче с «Ньюкаслом»

Ранее поступала информация о том, что Жоан Гарсия может пропустить 2−3 недели.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ответная встреча «Барселоны» и «Ньюкаслом» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов состоялась 18 марта и завершилась победой каталонского клуба со счетом 7:2.

Жоан Гарсия почувствовал дискомфорт по ходу второго тайма матча Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Голкипер покинул поле на 82-й минуте из-за проблем с ногой. На поле вместо него вышел Войцех Щесны.

19 марта Гарсия прошел медицинское обследование. Выяснилось, что никаких повреждений у Жоана нет. Основной вратарь будет доступен на следующий матч. Об этом говорится в публикации на сайте «Барселоны».

В 35 матчах сезона-2025/2026 Жоан Гарсия пропустил 35 голов и 14 раз сыграл «на ноль».

«Барселона» после 28 туров набрала 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на четыре балла. Следующий матч каталонцы проведут в воскресенье, 22 марта, против «Райо Вальекано» на своем поле.

Барселона
7:2
Первый тайм: 3:2
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эдди Хау
Голы
Барселона
Рафинья
(Фермин Лопес)
6′
Марк Берналь
(Херард Мартин)
18′
Ламин Ямаль
45+7′
Фермин Лопес
(Рафинья)
51′
Роберт Левандовски
(Рафинья)
56′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
61′
Рафинья
72′
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Эланга
(Льюис Холл)
15′
Энтони Эланга
(Харви Барнс)
28′
Составы команд
Барселона
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
8
Педри
13
Хоан Гарсия
82′
25
Войцех Щенсны
24
Эрик Гарсия
21′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
66′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
66′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
45+5′
46′
21
Валентино Ливраменто
8
Сандро Тонали
55′
28
Джозеф Уиллок
60′
7
Жоэлинтон
17′
64′
4
Свен Ботман
10
Энтони Гордон
81′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
64′
23
Джейкоб Мерфи
Статистика
Барселона
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
13
5
Угловые
6
2
Фолы
9
13
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти