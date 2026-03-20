Стали известны все пары ¼ финала Лиги конференций

В четверг, 19 марта, прошли ответные матчи ⅛ финала Лиги конференций, по итогам которых определились четвертьфинальные пары турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

Пары ¼ финала Лиги конференций:

  • «Шахтер» (Украина) — АЗ (Нидерланды)
  • «Кристал Пэлас» (Англия) — «Фиорентина» (Италия)
  • «Райо Вальекано» (Испания) — АЕК (Греция)
  • «Майнц» (Германия) — «Страсбур» (Франция)

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 апреля, а ответные — 16 апреля. Команды, указанные первыми в парах, проведут стартовые матчи на своем поле и завершат противостояние в гостях.

Полуфиналы пройдут 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в Лейпциге.

Действующим победителем турнира является лондонский «Челси», который в прошлогоднем финале обыграл «Бетис» (4:1).

Шахтер
1:2
Первый тайм: 0:2
Лех
Футбол, Лига конференций, 1/8 финала
19.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Miejski im. Henryka Reymana
Главные тренеры
Арда Туран
Нильс Фредериксен
Голы
Шахтер
Жоау Моутинью
67′
Лех
Микаэль Исхак
(Таофик Исмахил)
13′
Микаэль Исхак
45+7′
Составы команд
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
17
Винисиус Тобиас
13
Педро Энрике
18
Алаа Грам
49′
90+7′
4
Сантос да Силва Марлон
10
Педриньо
27
Олег Очеретько
30
Алиссон
80′
2
Лассина Траоре
11
Невертон
85′
7
Эгиналдо
19
Каул Элиас
80′
37
Лукас Феррейра
29
Егор Назарина
62′
14
Исаке
Лех
41
Бартош Мрозек
4
Жоау Моутинью
9
Микаэль Исхак
90+7′
27
Войцех Монька
16
Антонио Милич
43
Антони Козубаль
20
Роберт Гумны
46′
2
Жоэл Перейра
88
Таофик Исмахил
68′
8
Али Голизаде
77
Луис Пальма
68′
14
Лео Бенгтссон
99
Пабло Родригес
77′
10
Патрик Волемарк
23
Гисли Тордарсон
83′
7
Янник Агнеро
Статистика
Шахтер
Лех
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
8
Угловые
4
5
Фолы
10
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Сандер ван дер Эйк
(Нидерланды)
