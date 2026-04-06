Тренер «Спортинга»: в ¼ финала Лиги чемпионов фаворитов нет

Руй Боржеш высказался перед матчем с «Арсеналом».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Руй Боржеш поделился мнением о предстоящем первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/4 финала, 7.04.2026, 22:00
Спортинг
-
Арсенал
-

«Мы хотим осуществить свою мечту и продолжить писать историю нашего великого клуба. Завтра энергия нашего стадиона и наших болельщиков будет очень важна для создания незабываемого вечера. Это может помочь нам сделать нечто выдающееся. Встретятся две великолепные команды. На этой стадии Лиги чемпионов фаворитов нет», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

26 декабря 2024 года Боржеш был представлен в качестве нового главного тренера «Спортинга». Известно, что клуб заплатил € 4,1 миллиона за его трансфер. Он успешно защитил титул чемпиона Португалии со «Спортингом» после ухода Рубена Аморима.