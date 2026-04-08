Кейн поделился эмоциями от победы над «Реалом» в Лиге чемпионов

Накануне «Бавария» смогла удержать победу (2:1) над испанским «Реалом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. В составе мюнхенцев отличились Луис Диас и Гарри Кейн.
«Огромная выездная победа в прошлый вечер! В этом противостоянии настал перерыв, на следующей неделе нужно хорошенько поработать!» — сказано в публикации Кейна.
Гарри Кейн забил гол на 46-й минуте матча на «Сантьяго Бернабеу». Перед игрой сообщалось, что англичанин мог пропустить эту встречу из-за травмы, полученной во время перерыва на международные матчи. Всего в нынешнем сезоне у Кейна 54 гола в 46 играх в составе «Баварии» и сборной Англии. В Лиге чемпионов на его счету 11 голов в 10 матчах.
Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
Альваро Арбелоа
Венсан Компани
Килиан Мбаппе
Трент Александр-Арнолд
74′
Луис Диас
Серж Гнабри
41′
Гарри Кейн
Майкл Олисе
46′
Трент Александр-Арнолд
Килиан Мбаппе
Йосип Станишич
