Кейн поделился эмоциями от победы над «Реалом» в Лиге чемпионов

Гарри Кейн забил гол на 46-й минуте матча на «Сантьяго Бернабеу». Перед игрой сообщалось, что англичанин мог пропустить эту встречу из-за травмы, полученной во время перерыва на международные матчи. Всего в нынешнем сезоне у Кейна 54 гола в 46 играх в составе «Баварии» и сборной Англии. В Лиге чемпионов на его счету 11 голов в 10 матчах.