Матч-центр
Футбол. Кубок России
перерыв
Динамо
0
:
Краснодар
0
П1
2.71
X
2.47
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
П1
2.56
X
3.16
П2
3.15
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
П1
2.26
X
3.45
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
П1
1.82
X
4.20
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
П1
1.53
X
5.20
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
Кейн поделился эмоциями от победы над «Реалом» в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн после победы в Мадриде опубликовал пост в социальных сетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Бавария"

Накануне «Бавария» смогла удержать победу (2:1) над испанским «Реалом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. В составе мюнхенцев отличились Луис Диас и Гарри Кейн.

«Огромная выездная победа в прошлый вечер! В этом противостоянии настал перерыв, на следующей неделе нужно хорошенько поработать!» — сказано в публикации Кейна.

Гарри Кейн забил гол на 46-й минуте матча на «Сантьяго Бернабеу». Перед игрой сообщалось, что англичанин мог пропустить эту встречу из-за травмы, полученной во время перерыва на международные матчи. Всего в нынешнем сезоне у Кейна 54 гола в 46 играх в составе «Баварии» и сборной Англии. В Лиге чемпионов на его счету 11 голов в 10 матчах.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
7.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Венсан Компани
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
74′
Бавария
Луис Диас
(Серж Гнабри)
41′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
46′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тшуамени
36′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
15
Арда Гюлер
71′
21
Браим Диас
24
Дин Хейсен
62′
3
Эдер Милитау
45
Тиаго Питарч
62′
5
Джуд Беллингем
Бавария
1
Мануэль Нойер
82′
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
71′
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
69′
19
Альфонсо Дэйвис
14
Луис Диас
77′
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
69′
10
Джамал Мусиала
86′
45
Александр Павлович
90′
20
Том Бишоф
Статистика
Реал
Бавария
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
20
20
Удары в створ
9
8
Угловые
8
11
Фолы
12
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
