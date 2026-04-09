Кварацхелия повторил достижение Бензема в плей-офф ЛЧ

Матч на «Парк де Пренс» завершился со счетом 2:0 в пользу «парижан». На 11-й минуте гол забил Дезире Дуэ, а на 65-й — Кварацхелия. По данным Opta Sports, грузинский хавбек стал первым с сезона-2021/22, кому удалось забить в четырех играх плей-офф турнира подряд. Последним такое достижение покорялось Кариму Бензема.