«Нам еще повезло». Слот — о поражении «Ливерпуля» от «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Матч на «Парк де Пренс» завершился со счетом 2:0 в пользу парижан. На 11-й минуте гол забил Дезире Дуэ, а на 65-й — Хвича Кварацхелия.
— В целом, если смотреть на матч, можно сказать, что нам повезло — счет остался 0:2. Первый гол сильно отразился на нас. В целом мы выглядели неплохо. У нас еще будет игра на «Энфилде», и мы знаем, какую роль может сыграть домашняя арена.
Достаточно ли моментов создал «Ливерпуль»? И да, и нет. Да — потому что мы хотим создавать намного больше моментов. Нет — потому что у нас было немного реальных возможностей. Много раз пытались встречать игроков «ПСЖ» высоко, но они выигрывали единоборства один на один. То же повторилось и во втором тайме. Несколько раз наши игроки находили перспективные позиции, — приводит слова Слота BBC.
Также Слот высказался о тактике «ПСЖ»:
— Вы когда-нибудь видели, чтобы какая-то команда на их стадионе смогла выстроить свою игру так, чтобы у «ПСЖ» не было перевеса по владению и созданным моментам? Я посмотрел много игр. Везде наблюдалась одна и та же картина, почти такая же, которую вы увидели в этом матче. Они переиграли почти каждого соперника, с которым встречались на своем поле. Мы постараемся разработать план игры, за счет которого, надеюсь, покажем другую игру на «Энфилде», — цитирует Слота пресс-служба «Ливерпуля».
Ответный матч с «ПСЖ» пройдет 14 апреля на «Энфилде». Победитель этой пары встретится в полуфинале с тем, кто окажется сильнее в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.
Луис Энрике
Арне Слот
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти