Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале» после вылета из ЛЧ

— Поздравляю «Баварию» с отличным противостоянием, но нам хотелось бы, чтобы нас обыграли иначе. Вся проделанная работа и усилия были сведены на нет из-за решения, которое принял арбитр. Мое будущее в клубе? Меня это совершенно не беспокоит, и я полностью пойму любое решение, я человек этого клуба. Если мне больно, то не за себя, а за «Реал». Потому что в этом году мы не выиграем 16-й трофей. Однако я совершенно не беспокоюсь о своем будущем. С тех пор как я занял эту должность… у меня не было ни малейшего повода для беспокойства. И я чувствую, что сделал все, что мог, чтобы помочь своим игрокам, — цитирует Арбелоа AS.