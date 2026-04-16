Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале» после вылета из ЛЧ

На 86-й минуте полузащитник гостей Эдуарду Камавинга получил прямую красную карточку.
В первой встрече «Реал» также уступил «Баварии» (1:2).
— Поздравляю «Баварию» с отличным противостоянием, но нам хотелось бы, чтобы нас обыграли иначе. Вся проделанная работа и усилия были сведены на нет из-за решения, которое принял арбитр. Мое будущее в клубе? Меня это совершенно не беспокоит, и я полностью пойму любое решение, я человек этого клуба. Если мне больно, то не за себя, а за «Реал». Потому что в этом году мы не выиграем 16-й трофей. Однако я совершенно не беспокоюсь о своем будущем. С тех пор как я занял эту должность… у меня не было ни малейшего повода для беспокойства. И я чувствую, что сделал все, что мог, чтобы помочь своим игрокам, — цитирует Арбелоа AS.
«Я несу ответственность за поражения и приму последствия. Болельщики должны гордиться игроками, которые выложились на полную и до конца защищали клуб», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.
Альваро Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
