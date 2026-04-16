Ветераны «Реала» раскритиковали Камавинга после вылета из ЛЧ

На 86-й минуте при счете 3:2 в пользу «Реала» Камавинга получил вторую желтую карточку за то, что долго не отдавал мяч сопернику. После этого мадридский клуб пропустил два мяча и в итоге уступил «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4).
«Глупый идиот! Ты делаешь такое, имея уже желтую карточку… На таком уровне это просто глупо. Знаешь, что игрокам “Реала” следует делать после матча? Им следует бежать в раздевалку и вымещать на нем весь свой гнев, а не обвинять судей», — сказал Снейдер в эфире телеканала Ziggo Sport.
Экс-полузащитник «Реала» Стив Макманаман также считает, что главного арбитра встречи Славко Винчича нельзя винить в удалении Камавинга.
— «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке. Это мелочи, но вот к чему они приводят, — сказал Макманаман в эфире TNT Sports.
«Реал» второй год кряду не может преодолеть ¼ финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мадридский клуб на этой стадии уступил лондонскому «Арсеналу» (0:3, 1:2).
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с действующим победителем турнира — «Пари Сен-Жермен».
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
