Нойер объяснил свою результативную ошибку в матче ЛЧ с «Реалом»

«Это был важный вечер Лиги чемпионов, для нас, игроков, для болельщиков и нейтральных зрителей. Мы сохраняли спокойствие и оставались в игре после пропущенных голов. Мы ждали своего шанса и в итоге сделали счет 3:3 и 4:3. Я думаю, это была заслуженная победа.



Моя ошибка? Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер очень хорошо пробил с ходу. Мы также увидели позже при штрафном, что у него очень хорошая левая нога.



Наши матчи с “ПСЖ” в последние годы всегда были упорными — в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Эти две игры не станут исключением. Я с нетерпением жду матча в Париже, а затем здесь — с поддержкой наших болельщиков. Они потрясающе поддерживали нас сегодня вечером, и я надеюсь, что они повторят это в игре против парижан», — сказал Нойер.