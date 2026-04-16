Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
П1
1.89
X
3.75
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
П1
2.09
X
3.65
П2
3.54
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
П1
1.86
X
3.66
П2
4.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
П1
2.45
X
3.20
П2
3.31
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
П1
1.55
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Кристал Пэлас
П1
3.17
X
3.40
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК
:
Райо Вальекано
П1
1.96
X
3.77
П2
3.86
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Майнц
П1
1.78
X
3.85
П2
4.50

Нойер объяснил свою результативную ошибку в матче ЛЧ с «Реалом»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (4:3).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На первой минуте матча 40-летний вратарь допустил результативную ошибку, когда вышел из штрафной площади и отдал неточную передачу. Ее перехватил полузащитник «Реала» Арда Гюлер, который затем отправил мяч в пустые ворота.

«Это был важный вечер Лиги чемпионов, для нас, игроков, для болельщиков и нейтральных зрителей. Мы сохраняли спокойствие и оставались в игре после пропущенных голов. Мы ждали своего шанса и в итоге сделали счет 3:3 и 4:3. Я думаю, это была заслуженная победа.

Моя ошибка? Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер очень хорошо пробил с ходу. Мы также увидели позже при штрафном, что у него очень хорошая левая нога.

Наши матчи с “ПСЖ” в последние годы всегда были упорными — в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Эти две игры не станут исключением. Я с нетерпением жду матча в Париже, а затем здесь — с поддержкой наших болельщиков. Они потрясающе поддерживали нас сегодня вечером, и я надеюсь, что они повторят это в игре против парижан», — сказал Нойер.

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз за последние семь сезонов. В сезоне-2019/20 мюнхенцы дошли до финала, где обыграли «ПСЖ» (1:0). В сезоне-2023/24 «Бавария» в полуфинале уступила «Реалу» (2:2, 1:2).

Первый полуфинальный матч с «ПСЖ» пройдет 28 апреля в Париже, ответный — 6 мая в Мюнхене.

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти