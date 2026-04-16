Тренер «Спортинга»: у нас нет разочарования, только гордость

В ¼ финала лиссабонцы по сумме двух матчей уступили лондонскому «Арсеналу» (0:1, 0:0).
«Не должно быть никакого разочарования, только гордость за то, чего мы добились: два важных матча против одной из лучших команд Европы. Для нас нет слова “разочарование”, есть только восстановление. Если мы хотим быть в числе лучших в Европе, нам нужна психологическая устойчивость, чтобы играть каждые три дня и справляться с нагрузкой. Это дополнительная мотивация для нас. “Спортинг” любит владеть мячом, играть в атаке, играть “первым номером”. Мы не отклонились от своего стиля. Мы показали характер и свою индивидуальность.
С точки зрения стратегии мы сыграли отлично. У нас было больше возможностей, “Арсенал” не создавал много моментов в нашей штрафной, ни здесь, ни в Лиссабоне. Мы отлично играли с мячом и не позволяли “Арсеналу” переломить ситуацию, а ведь у них много классных игроков, которые способны решить исход любого матча в ситуациях один на один. Думаю, слово “горжусь” идеально подходит для описания того, что сделали мои ребята в этих двух матчах. Считаю, что мы заслуживали большего, возможно, дополнительного времени. В обеих играх у “Спортинга” было больше голевых моментов. Характер и самоотдача в борьбе против одной из лучших команд Европы были на высоте», — сказал Боржеш.
«Спортинг» впервые в истории добрался до ¼ финала Лиги чемпионов. Ранее лиссабонцы дважды доходили до ⅛ финала — в сезоне-2008/09 они вылетели от «Баварии» (0:5, 1:7), а в сезоне-2021/22 уступили «Манчестер Сити» (0:5, 0:0).
В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет против «Атлетико». Первый матч пройдет 29 апреля в Мадриде, ответный — 5 мая в Лондоне.
Микель Артета
Руй Боржеш
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуэке
63′
56
Макс Доуман
11
Габриел Мартинелли
79′
9
Габриэл Жезус
10
Эберечи Эзе
79′
19
Леандро Троссар
14
Виктор Дьекереш
56′
29
Кай Хаверц
1
Руй Силва
20
Максимилиано Араухо
79′
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
72
Эдуарду Куарежма
85′
13
Георгиос Ваяннидис
10
Жени Катаму
71′
23
Даниэл Браганса
8
Педру Гонсалвеш
71′
7
Джовани Кенда
17
Франсишку Тринкан
85′
90
Рафаэл Нел
5
Хидэмаса Морита
77′
52
Жоао Симоес
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти