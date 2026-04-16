Тренер «Спортинга»: у нас нет разочарования, только гордость

«Не должно быть никакого разочарования, только гордость за то, чего мы добились: два важных матча против одной из лучших команд Европы. Для нас нет слова “разочарование”, есть только восстановление. Если мы хотим быть в числе лучших в Европе, нам нужна психологическая устойчивость, чтобы играть каждые три дня и справляться с нагрузкой. Это дополнительная мотивация для нас. “Спортинг” любит владеть мячом, играть в атаке, играть “первым номером”. Мы не отклонились от своего стиля. Мы показали характер и свою индивидуальность.



С точки зрения стратегии мы сыграли отлично. У нас было больше возможностей, “Арсенал” не создавал много моментов в нашей штрафной, ни здесь, ни в Лиссабоне. Мы отлично играли с мячом и не позволяли “Арсеналу” переломить ситуацию, а ведь у них много классных игроков, которые способны решить исход любого матча в ситуациях один на один. Думаю, слово “горжусь” идеально подходит для описания того, что сделали мои ребята в этих двух матчах. Считаю, что мы заслуживали большего, возможно, дополнительного времени. В обеих играх у “Спортинга” было больше голевых моментов. Характер и самоотдача в борьбе против одной из лучших команд Европы были на высоте», — сказал Боржеш.