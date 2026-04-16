«Это недопустимо». Президент «Реала» разнес игроков в раздевалке

Накануне мадридцы на выезде уступили «Баварии» (3:4), ведя в концовке матча со счетом 3:2. На 86-й минуте за затяжку времени был удален полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга, получивший вторую желтую карточку. После этого «Бавария» забила два мяча и обеспечила себе выход в полуфинал турнира.
«Год без титулов в “Реале” — это неудача, два — это недопустимо. Спасибо вам за усилия сегодня, но текущий сезон — это настоящее разочарование. Играть за “Реал” — это привилегия, сопряженная со многими обязательствами. Многие из вас их не выполнили. По крайней мере, завершите чемпионат Испании с достоинством», — сказал Перес.
Отмечается, что перед разговором на повышенных тонах Перес попросил покинуть раздевалку полузащитника Арду Гюлера, который в матче с «Баварией» оформил дубль. В сети появилось видео, где 21-летний футболист один уходил из раздевалки, отказавшись от общения с журналистами.
«Реал» второй год кряду не сумел преодолеть ¼ финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мадридский клуб на этой стадии уступил лондонскому «Арсеналу» (0:3, 1:2).
В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место, отставая от «Барселоны» на девять очков. Ранее мадридцы завершили борьбу в Кубке Испании, проиграв в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а также проиграли «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка страны.
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти