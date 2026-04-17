Кержаков: мне бы очень хотелось, чтобы Симеоне выиграл ЛЧ

«Атлетико» впервые с 2017 года пробилось в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в ¼ финала по сумме двух матчей «Барселону» (2:0, 1:2). За выход в финал турнира «матрасники» сыграют с лондонским «Арсеналом».
«Практически все твердят в один голос, что скрытый финал Лиги чемпионов — это матч “ПСЖ” — “Бавария”. Если честно, мне бы очень хотелось, хотя это из разряда фантастики, чтобы Лигу чемпионов выиграл Диего Симеоне. У него было две попытки в финале с “Реалом”. И они были неудачные: одна закончилась в дополнительном времени, другая — в серии пенальти. Он очень долго работает в клубе, и фигура Симеоне заслуживает трофея Лиги чемпионов. Моя симпатия именно на стороне тренера», — сказал Кержаков.
Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством «матрасники» дважды выходили в финал Лиги чемпионов, где оба раза проигрывали мадридскому «Реалу». В 2014 году «Атлетико» проиграл в дополнительное время — 1:4, а двумя годами ранее уступил по пенальти — 1:1 (пен. 4:6).
В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» вылетел на стадии ¼ финала, проиграв по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии» (1:2, 3:4).
