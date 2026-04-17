Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.49
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.40
П2
4.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.54
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.90
П2
8.50
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.52
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.69
П2
12.50
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.88
П2
6.63
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
П1
X
П2

Кержаков: мне бы очень хотелось, чтобы Симеоне выиграл ЛЧ

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сумеет привести команду к победе в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Атлетико» впервые с 2017 года пробилось в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в ¼ финала по сумме двух матчей «Барселону» (2:0, 1:2). За выход в финал турнира «матрасники» сыграют с лондонским «Арсеналом».

«Практически все твердят в один голос, что скрытый финал Лиги чемпионов — это матч “ПСЖ” — “Бавария”. Если честно, мне бы очень хотелось, хотя это из разряда фантастики, чтобы Лигу чемпионов выиграл Диего Симеоне. У него было две попытки в финале с “Реалом”. И они были неудачные: одна закончилась в дополнительном времени, другая — в серии пенальти. Он очень долго работает в клубе, и фигура Симеоне заслуживает трофея Лиги чемпионов. Моя симпатия именно на стороне тренера», — сказал Кержаков.

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством «матрасники» дважды выходили в финал Лиги чемпионов, где оба раза проигрывали мадридскому «Реалу». В 2014 году «Атлетико» проиграл в дополнительное время — 1:4, а двумя годами ранее уступил по пенальти — 1:1 (пен. 4:6).

В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» вылетел на стадии ¼ финала, проиграв по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии» (1:2, 3:4).

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Барселона
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
Составы команд
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Статистика
Атлетико
Барселона
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
5
8
Угловые
2
4
Фолы
15
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
