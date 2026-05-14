День в истории: 14 мая 2008 года петербургский «Зенит» завоевал Кубок УЕФА

Решающий матч прошел на стадионе «Сити оф Манчестер» и завершился победой команды Дика Адвоката со счетом 2:0.
Первый тайм получился осторожным: обе команды действовали с оглядкой на свои ворота, а цена ошибки в финале была слишком высокой. После перерыва «Зенит» прибавил и нашел свой шанс в середине второго тайма. На 72-й минуте Игорь Денисов открыл счет после передачи Андрея Аршавина, а уже в компенсированное время Константин Зырянов поставил точку, доведя счет до 2:0.
Путь к финалу у «Зенита» тоже получился впечатляющим. Петербуржцы прошли в плей-офф сильных соперников, в том числе «Вильярреал», «Марсель» и «Байер», а в полуфинале петербургский клуб и вовсе обыграл мюнхенсую «Баварию». Именно эта стабильность и позволила клубу добраться до исторического титула, который стал первым крупным европейским успехом для команды и всего петербургского футбола.
Победа «Зенита» имела и более широкий смысл. Она стала вторым еврокубковым триумфом для российского футбола после успеха ЦСКА в 2005 году и окончательно закрепила за российскими клубами статус реальных претендентов на трофеи в Европе. Для болельщиков же 14 мая 2008 года навсегда осталось днем, когда «Зенит» не просто выиграл финал, а превратился в символ новой амбициозной эпохи.