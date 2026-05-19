День в истории: 19 мая 2012 года лондонский «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

В финале, который состоялся на мюнхенской «Альянц Арене», лондонцы обыграли «Баварию» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
Матч складывался для «Челси» крайне тяжело. Баварцы контролировали игру и открыли счет ближе к концовке, но лондонский клуб не сдался и сумел сравнять в самой концовке усилиями Дидье Дрогба, который забил головой после подачи Хуана Маты. Для «Челси» это был момент, который вернул команду в игру и перевел финал в дополнительное время, а затем и в серию пенальти.
В решающей серии более хладнокровными оказались англичане. У «Челси» свои удары реализовали все, кроме Хуана Маты, а у «Баварии» не забили Ивица Олич, и Бастиан Швайнштайгер. Дрогба, кстати, не только сравнял счет в игре, но и забил последний и решающий пенальти, став символом этой победы.
Тот трофей стал для «Челси» историческим по нескольким причинам. Клуб впервые выиграл главный еврокубок, к тому же команда сделала это в Мюнхене, на поле соперника, который считался фаворитом финала. Успех 2012 года окончательно закрепил «Челси» в числе элитных клубов Европы и стал одной из самых драматичных побед в истории Лиги чемпионов.