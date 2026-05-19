День в истории: 19 мая 2012 года лондонский «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

Матч складывался для «Челси» крайне тяжело. Баварцы контролировали игру и открыли счет ближе к концовке, но лондонский клуб не сдался и сумел сравнять в самой концовке усилиями Дидье Дрогба, который забил головой после подачи Хуана Маты. Для «Челси» это был момент, который вернул команду в игру и перевел финал в дополнительное время, а затем и в серию пенальти.