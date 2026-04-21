Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.42
П2
2.68
Футбол. Премьер-лига
19:45
ЦСКА
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.55
П2
4.10
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.62
П2
4.60
Футбол. Испания
20:00
Мальорка
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.22
П2
2.97
Футбол. Англия
22:00
Брайтон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.70
П2
2.76
Футбол. Испания
22:30
Жирона
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.42
П2
3.01
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.81
П2
12.50

«Очень грубая ошибка». Арбелоа — об удалении Камавинга в игре ЛЧ

Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал удаление полузащитника Эдуардо Камавинга в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Альваро Арбелоа считает, что арбитр Славко Винчич допустил серьезную ошибку, не осознав, что у футболиста уже было предупреждение.

«Камавинга расстроен, как и все. Это был явный и серьезный судейский промах. Очевидно, что он не знал, что у него уже есть желтая карточка. Мне кажется, это очень грубая ошибка. И даже если формально карточки у него еще не было, такое решение сильно влияет на игру футболиста в подобном матче», — приводит слова Арбелоа AS.

Эдуародо Камавинга получил первое предупреждение на 78-й минуте. Спустя восемь минут он сфолил на форварде Гарри Кейне и демонстративно унес мяч от места нарушения. За этот эпизод арбитр показал ему вторую желтую карточку, что оставило «Реал» в меньшинстве на 86-й минуте. После удаления команда пропустила дважды и уступила со счётом 3:4, завершив выступление в турнире.

Во вторник, 21 апреля «Реал» в рамках 33-го тура чемпионата Испании сыграет против «Алавеса». Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 70 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять баллов.

43-летний Альваро Арбелоа возглавил «Реал» 13 января вскоре после того, как с поста главного тренера ушел Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа «сливочные» провели 21 матч во всех турнирах, в 13 из которых победили, один свели вничью и в 7 из них уступили сопернику.

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти