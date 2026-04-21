«Очень грубая ошибка». Арбелоа — об удалении Камавинга в игре ЛЧ

Альваро Арбелоа считает, что арбитр Славко Винчич допустил серьезную ошибку, не осознав, что у футболиста уже было предупреждение.
«Камавинга расстроен, как и все. Это был явный и серьезный судейский промах. Очевидно, что он не знал, что у него уже есть желтая карточка. Мне кажется, это очень грубая ошибка. И даже если формально карточки у него еще не было, такое решение сильно влияет на игру футболиста в подобном матче», — приводит слова Арбелоа AS.
Эдуародо Камавинга получил первое предупреждение на 78-й минуте. Спустя восемь минут он сфолил на форварде Гарри Кейне и демонстративно унес мяч от места нарушения. За этот эпизод арбитр показал ему вторую желтую карточку, что оставило «Реал» в меньшинстве на 86-й минуте. После удаления команда пропустила дважды и уступила со счётом 3:4, завершив выступление в турнире.
Во вторник, 21 апреля «Реал» в рамках 33-го тура чемпионата Испании сыграет против «Алавеса». Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 70 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять баллов.
43-летний Альваро Арбелоа возглавил «Реал» 13 января вскоре после того, как с поста главного тренера ушел Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа «сливочные» провели 21 матч во всех турнирах, в 13 из которых победили, один свели вничью и в 7 из них уступили сопернику.
