«Лучший матч в моей карьере». Луис Энрике — об игре с «Баварией»

Вчера, 28 апреля, «ПСЖ» на своем поле одержал победу над мюнхенской «Баварией» в первом полуфинальном матче главного еврокубкового турнира со счетом 5:4.
«Я никогда не видел матчей с такой интенсивностью. Сейчас не время указывать на недостатки. Сегодня мы заслужили победу, мы заслужили ничью, мы заслужили поражение. Это был фантастический матч. Без сомнения, это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал в качестве тренера. Я так устал, хотя не пробежал ни километра, поэтому даже не знаю, как себя чувствуют игроки», — приводит слова наставника парижан ESPN.
Луис Энрике руководит «Пари Сен-Жермен» с 2023 года. В прошлом сезоне специалист привел «ПСЖ» к первой в истории победе в Лиге чемпионов. В финале французский клуб разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0. Также 55-летний Энрике в качестве тренера выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» в сезоне-2014/15.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии между мадридским «Атлетико» и лондонским «Арсеналом».
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти