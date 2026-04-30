Артета раскритиковал судейство в матче с «Атлетико» в ЛЧ

Вчера, 29 апреля, «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Атлетико». Счет в матче открыли «канониры» благодаря голу Виктора Дьекереша, который забил с пенальти на 44-й минуте. «Атлетико» сумел сравнять на 56-й минуте. Нападающий Хулиан Альварес реализовал 11-метровый удар. По ходу встречи судья отменил пенальти в ворота мадридского клуба во втором тайме.
«Я поговорил с ребятами и попытался разобраться в эпизоде с пенальти, который был отменен. Это противоречит правилам, и я этого не понимаю. Очень разочарован. Контакт был очевидным, судья принял решение, и его нельзя отменять, когда для этого приходится пересматривать эпизод 13 раз. Решение было неправильным, и оно меняет ход противостояния», — приводит слова Артеты BBC.
«У нас были и хорошие моменты, и трудности. Падение Эзе? Это явный пенальти, я не понимаю, почему VAR позвал арбитра, чтобы отменить его. Первые два пенальти были. В Английской Премьер-лиге ни один из них не был бы назначен, но в Лиге чемпионов они были», — цитирует Артету Marca.
Ответный матч между командами состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Диего Симеоне
Микель Артета
Хулиан Альварес
56′
Виктор Дьекереш
44′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
3
Маттео Руджери
22
Адемола Лукман
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
78′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
24
Робен Ле Норман
5
Джонни Кардозо
88′
16
Науэль Молина
19
Хулиан Альварес
77′
10
Алекс Баэна
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
86′
3
Кристиан Москера
8
Мартин Эдегор
57′
10
Эберечи Эзе
14
Виктор Дьекереш
68′
7
Букайо Сака
20
Нони Мадуэке
68′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
68′
19
Леандро Троссар
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
