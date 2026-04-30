Симеоне отреагировал на недовольство Артеты судейством в ЛЧ

Накануне «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом». Оба гола были забиты в ворота после пенальти. Нападающий лондонцев Дьекереш отличился на 44-й минуте. Форвард «матрасников» Альварес реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте встречи. По ходу матча судья отменил пенальти в ворота мадридского клуба во втором тайме.
«Я никогда не высказываю свое мнение о заявлениях коллег», — приводит слова Симеоне Yahoo Sports.
Также Симеоне объяснил, почему судья, по-его мнению, ошибочно назначил пенальти в ворота «Атлетико», который реализовал Дьекереш.
«Для назначения пенальти это должен быть стопроцентный пенальти. Контакт Ганцко с Дьекерешем в первом тайме мне показался минимальным, а это полуфинал Лиги чемпионов. Я не верю в везение, я верю в реализацию. В первом тайме игра была равной. Соперник лучше работал с мячом, но моментов почти не создавал.
У них очень хороший состав, выходившие на замену футболисты были лучше тех, кто играл со старта. Несмотря на это, во втором тайме мы были лучше. Интенсивность их игры снизилась, а мы стали действовать более организованно. Мы лучше защищались и создали моменты для Гризманна и Лукмана», — цитирует наставника «Атлетико» AS.
Ответный матч между командами состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Диего Симеоне
Микель Артета
Хулиан Альварес
56′
Виктор Дьекереш
44′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
3
Маттео Руджери
22
Адемола Лукман
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
78′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
24
Робен Ле Норман
5
Джонни Кардозо
88′
16
Науэль Молина
19
Хулиан Альварес
77′
10
Алекс Баэна
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
86′
3
Кристиан Москера
8
Мартин Эдегор
57′
10
Эберечи Эзе
14
Виктор Дьекереш
68′
7
Букайо Сака
20
Нони Мадуэке
68′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
68′
19
Леандро Троссар
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
