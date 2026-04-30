Симеоне отреагировал на недовольство Артеты судейством в ЛЧ

«Для назначения пенальти это должен быть стопроцентный пенальти. Контакт Ганцко с Дьекерешем в первом тайме мне показался минимальным, а это полуфинал Лиги чемпионов. Я не верю в везение, я верю в реализацию. В первом тайме игра была равной. Соперник лучше работал с мячом, но моментов почти не создавал.



У них очень хороший состав, выходившие на замену футболисты были лучше тех, кто играл со старта. Несмотря на это, во втором тайме мы были лучше. Интенсивность их игры снизилась, а мы стали действовать более организованно. Мы лучше защищались и создали моменты для Гризманна и Лукмана», — цитирует наставника «Атлетико» AS.