Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на ответный матч с «Баварией» в ЛЧ

Вратарь сборной России Матвей Сафонов включен в заявку «Пари Сен-Жермен» на ответный матч против мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Встреча пройдет в Мюнхене в среду, 6 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Первый матч в Париже завершился победой «ПСЖ» со счетом 5:4.

Всего в заявку «ПСЖ» вошли 23 игрока, в том числе четыре вратаря. Помимо Сафонова на ответный матч c «Баварией» отправятся третий голкипер Ренато Марин, а также голкиперы молодежной команды Артур Вигно и Билаль Лорендон. Второй вратарь парижан Люка Шевалье на прошлой неделе получил травму на тренировке и выбыл на несколько недель.

Заявка «ПСЖ» на матч против «Баварии»

  • Вратари: Матвей Сафонов, Артур Вигно, Билаль Лорендон, Ренато Марин
  • Защитники: Лукас Бералдо, Маркиньос (капитан), Илья Забарный, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш, Вильян Пачо
  • Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Сенни Меюлю, Дро Фернандес, Варрен Заир-Эмри, Жуан Невеш
  • Нападающие: Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брадли Баркола, Ибраим Мбайе

Напомним, Сафонов пропускал последнюю игру парижан в чемпионате Франции против «Лорьяна» (2:2). Сообщалось, что в концовке первого матча против «Баварии» у россиянина возникли судороги, из-за чего тренерский штаб решил предоставить ему дополнительный отдых.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 40 матчей, в которых пропустил 37 мячей и 18 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Сафонов завоевал с «ПСЖ» шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

