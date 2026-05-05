Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на ответный матч с «Баварией» в ЛЧ

Всего в заявку «ПСЖ» вошли 23 игрока, в том числе четыре вратаря. Помимо Сафонова на ответный матч c «Баварией» отправятся третий голкипер Ренато Марин, а также голкиперы молодежной команды Артур Вигно и Билаль Лорендон. Второй вратарь парижан Люка Шевалье на прошлой неделе получил травму на тренировке и выбыл на несколько недель.