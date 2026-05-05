«Атлетико» пожаловался в УЕФА на фейерверки у отеля перед игрой ЛЧ

Фанаты лондонского «Арсенала» мешали спать футболистам мадридского «Атлетико» перед ответным матчем ½ финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 5 мая, «Арсенал» на своем поле примет «Атлетико» в ответном полуфинальном матче ЛЧ. Первая встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась ничьей — 1:1.

По информации Marca, фанаты «канониров» около половины второго ночи несколько раз запускали фейерверки перед отелем, где остановились футболисты и тренерский штаб мадридского «Атлетико».

Представители испанского клуба выразили недовольство поведением болельщиков и сообщили об этом в УЕФА. Они остались возмущены тем, что посторонние лица смогли без сопротивления приблизиться к месту проживания команды в центре города. В «Атлетико» подчеркнули, что такие действия нарушают правила безопасности и могут негативно сказаться на подготовке к важному матчу.

Победитель полуфинала сыграет с сильнейшим в противостоянии между мюнхенской «Баварией» и французским «Пари Сен-Жермен». Первая встреча между этими клубами завершилась победой парижан со счетом 5:4. Ответная игра пройдет в Мюнхене в среду, 6 мая.

«ПСЖ» является действующим обладателем трофея. В прошлогоднем финале французский клуб разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.


