УЕФА назначил арбитров на финалы Лиги Европы и Лиги конференций

Судейский комитет УЕФА объявил арбитров, которые будут работать на финалах еврокубков сезона-2025/26.
Как сообщает УЕФА, финал Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Фрайбургом» обслужит француз Франсуа Летексье.
Ему будут помогать Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Четвертым арбитром назначен испанец Алехандро Эрнандес Эрнандес.
За систему VAR в финале Лиги Европы будет отвечать француз Жером Брисар.
Матч пройдет 20 мая в Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк».
Финал Лиги конференций между «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» доверили итальянцу Маурицио Мариани.
Ассистентами арбитра станут Даниэле Биндони и Альберто Тегони, а резервным судьей будет швед Гленн Нюберг.
За VAR на этой встрече назначен Марко Ди Белло.
Финал Лиги конференций состоится 27 мая в Лейпциге.
Отмечается, что для Мариани это будет первый финал клубного турнира УЕФА в карьере. Летексье ранее уже работал на финале чемпионата Европы-2024 между сборными Испании и Англии.