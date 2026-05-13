Испанский «Бетис» впервые за 20 лет сыграет в Лиге чемпионов

У хозяев голами отметились Кучо Эрнандес (9') и Пабло Форнальс (68'). У гостей единственный мяч забил Эктор Форт (41').
Благодаря этой победе «Бетис» обеспечил себе место в топ-5 по итогам сезона и во второй раз в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Ранее места в главном еврокубковом турнире от Испании гарантировали себе «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико».
Единственный раз «Бетис» участвовал в Лиге чемпионов в сезоне-2005/06. Тогда команда из Севильи заняла третье место в группе с «Ливерпулем», «Челси» и «Андерлехтом».
С тех пор «Бетис» шесть раз выходил в Лигу Европы и один раз в Лигу конференций. В прошлом сезоне подопечные Мануэля Пеллегрини дошли до финала турнира, уступив в решающем матче лондонскому «Челси» (1:4).
В этом сезоне «Бетис» проиграл лишь 7 из 36 матчей в Ла Лиге — меньше поражений только у «Барселоны» (4) и «Реала» (6). В еврокубках команда дошла до ¼ финала Лиги Европы, где уступила «Браге» (1:1, 2:4).
В воскресенье, 17 марта, «Бетис» на выезде сыграет против «Барселоны». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Мануэль Пеллегрини
Эдер Сарабия
Хуан Камило Эрнандес
(Пабло Форнальс)
9′
Пабло Форнальс
68′
Эктор Форт
(Херман Валера)
41′
1
Альваро Вальес
2
Эктор Бельерин
14
Софьян Амрабат
19
Хуан Камило Эрнандес
90+3′
7
Матеус дос Сантос Антони
3
Диего Льоренте
81′
16
Валентин Гомес
23
Хуниор Фирпо
66′
4
Бернарду де Соуза Натан
85′
8
Пабло Форнальс
83′
6
Серхи Альтимира
20
Джовани Ло Сельсо
63′
22
Франсиско Роман Иско
10
Абде Эззалзули
83′
17
Родриго Рикельме
1
Матиас Дитуро
21
Лео Петро
49′
22
Давид Аффенгрюбер
11
Херман Валера
8
Марк Агуадо
14
Алейкс Фебас
76′
42
Буба Сангаре
81′
3
Адрия Педроса
39
Эктор Форт
64′
15
Тете Моренте
12
Гонсало Вильяр
78′
81′
18
Джон Дональд
19
Грэди Диангана
57′
23
Виктор Чуст
9
Андре Силва
64′
20
Альваро Родригес
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти