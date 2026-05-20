«Я не король этого турнира». Эмери — о шестом финале Лиги Европы

Я пытался воплотить в жизнь свое видение того, как «Астон Вилла» будет играть в Европе и сражаться за трофеи. Таков был план. То, как мы реализовали свои идеи в этом сезоне, — просто фантастика. В этом году мы играем в финале Лиги Европы, это что-то невероятное. Сейчас самое время насладиться этим моментом вместе с нашими болельщиками, этим событием, финалом.



Я не король этого турнира. Это просто новая возможность. Надеюсь, это только начало новой эры для «Астон Виллы», — приводит слова Эмери ESPN.