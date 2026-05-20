«Я не король этого турнира». Эмери — о шестом финале Лиги Европы

Решающий матч Лиги Европы пройдет сегодня, 20 мая, в Стамбуле.
— В каждом матче нужно концентрироваться на настоящем, на задаче, которая стоит перед тобой прямо сейчас. Побеждать в футболе очень трудно. Я доволен всем, что мы делаем, но ничего не принимаю как должное. Нужно уважать соперника, всегда правильно настраиваться. Если сыграем на максимуме, то будем близки к победе; если нет, то не будем.
Я пытался воплотить в жизнь свое видение того, как «Астон Вилла» будет играть в Европе и сражаться за трофеи. Таков был план. То, как мы реализовали свои идеи в этом сезоне, — просто фантастика. В этом году мы играем в финале Лиги Европы, это что-то невероятное. Сейчас самое время насладиться этим моментом вместе с нашими болельщиками, этим событием, финалом.
Я не король этого турнира. Это просто новая возможность. Надеюсь, это только начало новой эры для «Астон Виллы», — приводит слова Эмери ESPN.
Напомним, бывший наставник московского «Спартака» Эмери выиграл Лигу Европы четыре раза и является рекордсменом среди тренеров по данному показателю: три раза специалист завоевал трофей с «Севильей» (сезон-2013/14, 2014/15 и 2015/16) и один раз — с «Вильярреалом» (сезон-2020/21).
Также Эмери один раз дошел до финала с «Арсеналом» в сезоне-2018/19.