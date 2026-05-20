Юрий Семин: Хочется, чтобы «Фрайбург» выиграл Лигу Европы

В финальном матче Лиги Европы встретятся немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла». Игра пройдет в Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк», начало запланировано на 22 часа по московскому времени.
«Я жду неожиданностей в финале Лиги Европы — может быть, “Фрайбург” победит. У них нет ни одного титула, хочется, чтобы наконец-то что-то выиграли. Но Эмери — ас в этом деле. Каждый год он обязательно участвует в еврокубках и выступает там хорошо. У нас Унаи не рассмотрели, не дали времени. А он оказался выдающимся тренером, рекордсменом Лиги Европы», — передает слова Семина «Чемпионат».
«Фрайбург» никогда не выигрывал крупных трофеев, а его лучшим результатом в Лиге Европы до этого сезона были выходы в ⅛ финала в сезонах-2022/23 и 2023/24. После седьмого места на общем этапе команда очень результативно играла в плей-офф, оставив за бортом турнира «Генк», «Сельту» и «Брагу».
«Астон Вилла» выиграла семь из восьми матчей общего этапа и заняла второе место. В плей-офф бирмингемцы прошли «Лилль», «Болонью» и «Ноттингем Форест». Для испанского тренера Унаи Эмери это рекордный шестой финал Лиги Европы в качестве тренера. Он выигрывал турнир четыре раза.
79-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».