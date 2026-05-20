Принц Уильям приехал на финал «Астон Виллы»

Принц Уильям приехал в Стамбул, чтобы поддержать «Астон Виллу» в финале Лиги Европы против «Фрайбурга». Наследник британского престола является давним болельщиком бирмингемского клуба, сообщает Daily Mail.
Перед игрой принц Уильям опубликовал обращение к команде в социальных сетях. Он пожелал «Астон Вилле» удачи и использовал фанатское сокращение UTV — Up The Villa.
«Давай, “Вилла”! Удачи в финале Лиги Европы сегодня вечером!» — написал принц Уильям.
Британские СМИ также сообщили, что Уильям был замечен на стадионе и заходил в раздевалку «Астон Виллы» перед финалом. Ранее он присутствовал на полуфинальном матче команды против «Ноттингем Форест».
«Астон Вилла» вышла в первый крупный европейский финал с 1982 года. Тогда клуб выиграл Кубок европейских чемпионов, обыграв «Баварию».
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ранее четыре раза выигрывал Лигу Европы. Для бирмингемского клуба победа в финале может стать первым крупным трофеем с 1996 года.