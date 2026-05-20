Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Принц Уильям приехал на финал «Астон Виллы»

Наследник британского престола поддержал любимый клуб перед матчем Лиги Европы с «Фрайбургом».

Источник: Reuters

Принц Уильям приехал в Стамбул, чтобы поддержать «Астон Виллу» в финале Лиги Европы против «Фрайбурга». Наследник британского престола является давним болельщиком бирмингемского клуба, сообщает Daily Mail.

Перед игрой принц Уильям опубликовал обращение к команде в социальных сетях. Он пожелал «Астон Вилле» удачи и использовал фанатское сокращение UTV — Up The Villa.

«Давай, “Вилла”! Удачи в финале Лиги Европы сегодня вечером!» — написал принц Уильям.

Британские СМИ также сообщили, что Уильям был замечен на стадионе и заходил в раздевалку «Астон Виллы» перед финалом. Ранее он присутствовал на полуфинальном матче команды против «Ноттингем Форест».

«Астон Вилла» вышла в первый крупный европейский финал с 1982 года. Тогда клуб выиграл Кубок европейских чемпионов, обыграв «Баварию».

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ранее четыре раза выигрывал Лигу Европы. Для бирмингемского клуба победа в финале может стать первым крупным трофеем с 1996 года.