Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.64
П2
2.56
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.75
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
5.99
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Принц Уильям поздравил «Астон Виллу» с победой в Лиге Европы

Наследник британского престола принц Уильям отреагировал на победу «Астон Виллы» в Лиге Европы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

43-летний представитель королевской семьи присутствовал на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле, где Бирмингемцы в финале второго по значимости еврокубка разгромили «Фрайбург» (3:0).

«Потрясающий вечер! Поздравляю всех игроков, команду, тренерский штаб и всех, кто связан с клубом! 44 года с тех пор, как мы в последний раз ощущали вкус победы в европейском турнире! Отдельно отмечу Бубакара Камара, который не играл из-за травмы, но является неотъемлемой частью нашей команды и помог заложить основы этого успеха», — написал принц Уильям в соцсетях.

Принц Уильям является известным болельщиком «Астон Виллы» и поддерживает клуб из Бирмингема с самого детства. Свой выбор он объяснял тем, что не хотел поддерживать популярные клубы, за которые болело большинство его школьных друзей.

Примечательно, что принц Уильям родился через 26 дней после победы «Астон Виллы» в Кубке европейских чемпионов. В финале 1982 года бирмингенцы обыграли другую немецкую команду — «Баварию» (1:0).

Фрайбург
0:3
Первый тайм: 0:2
Астон Вилла
Футбол, Лига Европы, Финал
20.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Tupras Stadyumu
Главные тренеры
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
Составы команд
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
Статистика
Фрайбург
Астон Вилла
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
4
17
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
8
Фолы
15
15
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти