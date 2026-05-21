Принц Уильям поздравил «Астон Виллу» с победой в Лиге Европы

43-летний представитель королевской семьи присутствовал на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле, где Бирмингемцы в финале второго по значимости еврокубка разгромили «Фрайбург» (3:0).
«Потрясающий вечер! Поздравляю всех игроков, команду, тренерский штаб и всех, кто связан с клубом! 44 года с тех пор, как мы в последний раз ощущали вкус победы в европейском турнире! Отдельно отмечу Бубакара Камара, который не играл из-за травмы, но является неотъемлемой частью нашей команды и помог заложить основы этого успеха», — написал принц Уильям в соцсетях.
Принц Уильям является известным болельщиком «Астон Виллы» и поддерживает клуб из Бирмингема с самого детства. Свой выбор он объяснял тем, что не хотел поддерживать популярные клубы, за которые болело большинство его школьных друзей.
Примечательно, что принц Уильям родился через 26 дней после победы «Астон Виллы» в Кубке европейских чемпионов. В финале 1982 года бирмингенцы обыграли другую немецкую команду — «Баварию» (1:0).
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
