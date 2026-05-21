«Даже при 0:2 мы могли спастись». Главный тренер «Фрайбурга» — о финале Лиги Европы

«Мои поздравления “Астон Вилле”. Они провели отличный сезон. Матч начался так, как мы и ожидали. Обе команды боролись, но, если не считать момента Роджерса, не создавали ничего очень опасного. Мы понимали, что “стандарты” могут сыграть решающую роль. И, кстати, первый момент в такой ситуации остался за нами. Но потом они прекрасно разыграли свой “стандарт” и вышли вперед. В такой ситуации надо сохранять спокойствие, но вскоре случился второй гол, и нам стало совсем сложно. Один гол обернулся двумя, два гола — тремя.



Даже при счете 0:2 еще можно было спастись. Мы верили, что можем изменить ходы игры. Но “Астон Вилла” сыграла очень профессионально и не оставила нам ни единого шанса. Против такой команды надо показывать идеальную игру. Конечно, мы очень опечалены, но этот опыт должен пойти нам на пользу и помочь вернуться сюда. Мы знаем, на что способны. Мы станем сильнее», — сказал Шустер.