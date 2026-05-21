«Даже при 0:2 мы могли спастись». Главный тренер «Фрайбурга» — о финале Лиги Европы

«Фрайбург» пропустил два гола на исходе первого тайма — на 41-й и 45+3-й минутах. Третий мяч в воротах немецкого клуба оказался уже после перерыва — на 58-й минуте.
«Мои поздравления “Астон Вилле”. Они провели отличный сезон. Матч начался так, как мы и ожидали. Обе команды боролись, но, если не считать момента Роджерса, не создавали ничего очень опасного. Мы понимали, что “стандарты” могут сыграть решающую роль. И, кстати, первый момент в такой ситуации остался за нами. Но потом они прекрасно разыграли свой “стандарт” и вышли вперед. В такой ситуации надо сохранять спокойствие, но вскоре случился второй гол, и нам стало совсем сложно. Один гол обернулся двумя, два гола — тремя.
Даже при счете 0:2 еще можно было спастись. Мы верили, что можем изменить ходы игры. Но “Астон Вилла” сыграла очень профессионально и не оставила нам ни единого шанса. Против такой команды надо показывать идеальную игру. Конечно, мы очень опечалены, но этот опыт должен пойти нам на пользу и помочь вернуться сюда. Мы знаем, на что способны. Мы станем сильнее», — сказал Шустер.
«Фрайбург» впервые за свою 121-летнюю историю добрался до еврокубкового финала. Ранее клуб дважды останавливался на стадии ⅛ финала Лиги Европы — в сезоне-2022/23 и 2023/24.
В Бундеслиге «Фрайбург» финишировал на седьмом месте, которое дает клубу право выступить в Лиге конференций в следующем сезоне.
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
