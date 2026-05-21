Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.64
П2
2.56
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.75
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
5.99
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

«Даже при 0:2 мы могли спастись». Главный тренер «Фрайбурга» — о финале Лиги Европы

Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер прокомментировал разгромное поражение от «Астон Виллы» (0:3) в финале Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Источник: Reuters

«Фрайбург» пропустил два гола на исходе первого тайма — на 41-й и 45+3-й минутах. Третий мяч в воротах немецкого клуба оказался уже после перерыва — на 58-й минуте.

«Мои поздравления “Астон Вилле”. Они провели отличный сезон. Матч начался так, как мы и ожидали. Обе команды боролись, но, если не считать момента Роджерса, не создавали ничего очень опасного. Мы понимали, что “стандарты” могут сыграть решающую роль. И, кстати, первый момент в такой ситуации остался за нами. Но потом они прекрасно разыграли свой “стандарт” и вышли вперед. В такой ситуации надо сохранять спокойствие, но вскоре случился второй гол, и нам стало совсем сложно. Один гол обернулся двумя, два гола — тремя.

Даже при счете 0:2 еще можно было спастись. Мы верили, что можем изменить ходы игры. Но “Астон Вилла” сыграла очень профессионально и не оставила нам ни единого шанса. Против такой команды надо показывать идеальную игру. Конечно, мы очень опечалены, но этот опыт должен пойти нам на пользу и помочь вернуться сюда. Мы знаем, на что способны. Мы станем сильнее», — сказал Шустер.

«Фрайбург» впервые за свою 121-летнюю историю добрался до еврокубкового финала. Ранее клуб дважды останавливался на стадии ⅛ финала Лиги Европы — в сезоне-2022/23 и 2023/24.

В Бундеслиге «Фрайбург» финишировал на седьмом месте, которое дает клубу право выступить в Лиге конференций в следующем сезоне.

Фрайбург
0:3
Первый тайм: 0:2
Астон Вилла
Футбол, Лига Европы, Финал
20.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Tupras Stadyumu
Главные тренеры
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
Составы команд
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
Статистика
Фрайбург
Астон Вилла
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
4
17
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
8
Фолы
15
15
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти