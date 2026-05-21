Голкипер «Астон Виллы» выиграл все семь финалов, в которых играл

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес выиграл все семь финалов, в которых участвовал. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) в финале Лиги Европы. Для Мартинеса это первый титул, который он завоевал с бирмингемцами. Ранее 33-летний аргентинец выиграл два финала с «Арсеналом» и четыре — с национальной сборной.

Все финалы в карьере Эмилиано Мартинеса

  1. Кубок Англии — 2019/20: «Арсенал» — «Челси» 2:1
  2. Суперкубок Англии — 2020: «Арсенал» — «Ливерпуль» 1:1 (пен. 5:4)
  3. Кубок Америки — 2021: Аргентина — Бразилия 1:0
  4. Финалиссима — 2022: Аргентина — Италия 3:0
  5. Чемпионат мира — 2022: Аргентина — Франция 3:3 (пен. 4:2)
  6. Кубок Америки — 2024: Аргентина — Колумбия 1:0 (д.в.)
  7. Лига Европы — 2025/26: «Астон Вилла» — «Фрайбург» 3:0

В августе Мартинес может сыграть свой восьмой финал в карьере — в Суперкубке УЕФА против будущего победителя Лиги чемпионов — «ПСЖ» или «Арсенала».

Мартинес перешел в «Астон Виллу» в сентябре 2020 года из «Арсенала» за 17,4 млн евро. В этом сезоне он провел за бирмингемцев 44 матча, в которых пропустил 49 мячей и 14 раз сыграл на ноль. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Фрайбург
0:3
Первый тайм: 0:2
Астон Вилла
Футбол, Лига Европы, Финал
20.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Tupras Stadyumu
Главные тренеры
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
Составы команд
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
Статистика
Фрайбург
Астон Вилла
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
4
17
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
8
Фолы
15
15
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
