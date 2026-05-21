Голкипер «Астон Виллы» выиграл все семь финалов, в которых играл

Мартинес перешел в «Астон Виллу» в сентябре 2020 года из «Арсенала» за 17,4 млн евро. В этом сезоне он провел за бирмингемцев 44 матча, в которых пропустил 49 мячей и 14 раз сыграл на ноль. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.