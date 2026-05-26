DVOR CUP SUMMER PICNIC: просмотр финала Лиги чемпионов на стадионе «Метеор»

На поле стадиона «Метеор» встретятся бары, творческие пространства, бренды одежды и другие локальные команды, формирующие современную городскую культуру.
DVOR CUP — это не просто футбольный турнир, а точка притяжения городских сообществ. Помимо матчей гостей ждет большой летний пикник: команды-участники создадут собственные зоны с едой, напитками, активностями и музыкой для друзей, клиентов и всех гостей события.
Главным событием вечера станет совместный просмотр финала Лиги чемпионов под открытым небом. Специальную зону просмотра организует WINLINE: на территории стадиона установят большой экран и комфортное пространство для просмотра одного из главных футбольных матчей сезона в атмосфере летнего московского заката.
Расписание события:
Сбор участников турнира — 12:00
Начало турнира — 13:00
Финал турнира — 18:00
Награждение — 18:30
Просмотр финала Лиги чемпионов —
DVOR CUP SUMMER PICNIC пройдет 30 мая с 12:00 до 22:00 на стадионе «Метеор» по адресу: ул. Генерала Ермолова, вл. 1 (м. «Парк Победы»).
Вход бесплатный по предварительной регистрации.
Количество мест ограничено.